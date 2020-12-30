瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

紐約皇后區 雷哥公園(Rego Park)日前連續多日出現「瘋狂」攻擊附近住戶的松鼠，至少六戶人家受到松鼠的攻擊，其中一戶為華裔家庭，受害人說，松鼠爬上她的肩膀，一口咬住了她的胳膊，嚇得當事人一直尖叫，直呼瘋狂。

(影音來源：CBS New York YouTube頻道)

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)29日報導，位於雷哥公園65路(65th Drive)附近，近期連續發生松鼠攻擊附近住戶的事件，多名受害人將「瘋狂」松鼠「作案」視頻發布到網絡上，引起民眾的熱議。

家住在雷哥公園的王麗莎(Licia Wang，姓名皆音譯)日前步行回家，經過65路時，突然遭到一隻松鼠的攻擊；她說，這隻松鼠先突然爬上她的肩上，隨後在她的胳膊上大咬一口，「我一直在尖叫，太瘋狂了」。

王麗莎稱，她日前步行回家，經過65路時，突然遭到一隻松鼠的攻擊。(取自CBS視頻)

居住在65路的弗雷德里克(Micheline Frederick)更是在家門口遭到一隻松鼠的嚴重攻擊，她說，這隻松鼠趁其不備，咬傷了她的右手與右臂；她回憶，她在被攻擊時，甚至與這隻松鼠在雪地中打滾，但這隻松鼠依舊咬著她手指不放，直到留下了大片的血跡，「如果你聽到別人被松鼠咬了，你會覺得就是一個小傷口，但我經歷的是一場MMA綜合格鬥」。

居民辛格(Vinati Singh)家中的監控錄像紀錄了松鼠攻擊她與家人的一幕，她說，附近的松鼠甚至攻擊他的丈夫兩次；她回憶，丈夫第一次被松鼠攻擊時，手中正提著塑料袋，松鼠順勢爬上她的腿，試圖咬他，第二次讓他感到無奈，一隻松鼠藏在自家門旁，在他進入前，再次攻擊。

辛格說，附近已有至少六戶人家遭到松鼠的攻擊，居民因擔心這些攻擊他人的動物感染狂犬病，被咬後，都施打了狂犬疫苗，「很多人都認為松鼠很可愛，但牠們也是野生動物，回攻擊他人」。

這些被攻擊的居民說，她們已撥打311熱線尋求市衛生局的幫助，當局回應稱，他們已雇用持有州府執照的獵人，盡快捕捉這些松鼠，但至截稿前，尚未捕捉一隻松鼠。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)信息，小型的囓齒動物如松鼠等，並不易感染狂犬病毒，但目前尚不知道這些松鼠攻擊他人的原因，若有任何民眾也被松鼠攻擊並咬傷，請聯繫市動物攻擊(the Health Department's Animal Bite unit)部門，詳情登錄https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/animals-and-wildlife-report-animal-bite.page查詢。