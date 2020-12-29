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紐約獄友染新冠 澳門富豪吳立勝再申請人道假釋

記者金春香／紐約報導
同屋獄友和一半犯人都已感染新冠，吳立勝再申請轉為居家監禁。（本報檔案照）
同屋獄友和一半犯人都已感染新冠，吳立勝再申請轉為居家監禁。（本報檔案照）

澳門富商吳立勝2017年被判共謀、賄賂、洗錢和美國反海外貪腐法等六項罪名成立，2018年被判刑四年後送往賓州監獄服刑；今年4月他以害怕在監獄內感染新冠病毒為由，向法官申請人道假釋(compassionate release)但被拒絕，日前吳立勝的獄友和該監獄一半犯人的新冠病毒檢測結果都為陽性，其律師再次致信紐約南區聯邦法院法官申請緊急動議，希望將其轉為居家監禁。

今年72歲的吳立勝4月初向其案件主審法官柏德理(Vernon Broderick)提出動議，指出在監獄內感染病毒風險較高，希望獲得人道假釋；但當時檢方認為他身體狀況良好，且所在監獄還未出現確診案例，若允許吳立勝在居家監禁期間違反要求，在紐約疫情重災區被感染，重回監獄時會造成更惡劣影響。

此外吳立勝被定罪後一直尋求上訴，希望推翻共謀、賄賂、洗錢和美國反海外貪腐法等六項罪名及四年監禁量刑裁決，去年聯邦第二巡迴上訴法院否決了吳立勝的上訴請求，維持原判，但吳立勝方面又上訴至聯邦最高法院要求對上訴庭的決定進行複審，今年6月聯邦最高法院做出否決複審申請的決定。

然而過去兩周，吳立勝所在監獄內約一半囚犯的新冠病毒檢測結果為陽性，其同屋獄友也感染新冠，雖然吳立勝最近一次檢測結果為陰性，但其律師指出，他感染新冠是早晚的問題，希望法官網開一面，批准其居家監禁。

監獄 檢測 美國

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