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繼最高法院後 上訴法院也判葛謨宗教限聚令違憲

記者金春香／紐約報導
聯邦第二巡迴上訴法院也判葛謨宗教限聚令違憲。（記者金春香／攝影）
聯邦第二巡迴上訴法院也判葛謨宗教限聚令違憲。（記者金春香／攝影）

繼聯邦最高法院上月判決禁止紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)以對抗新冠肺炎為由限制宗教活動後，位於紐約的聯邦第二巡迴上訴法院28日也做出相同判決，指出葛謨的指令是對宗教活動的歧視。

為控制新冠疫情擴大，州府10月發布防疫令，將教堂舉行的宗教活動限制十人(紅色聚集疫情區)或25人(橙色警戒區)以下。

羅馬天主教會布碌崙(布魯克林)教區(Roman Catholic Diocese of Brooklyn)、正統猶太教(Agudath Israel of America)以及另外兩個宗教團體隨後在聯邦法院控告州府，並要求法院頒布臨時禁制令(preliminary injunction)，終止州府限制宗教活動人數的新防疫令；但紐約東區聯邦法院先後否決了天主教會布魯克林教區和正統猶太教的訴求。

之後宗教團體繼續上訴，聯邦最高法院11月25日以5票對4票做出裁決，認為葛謨的命令違憲，侵犯了宗教團體進行宗教活動自由的權利，並頒布臨時禁制令。

聯邦第二巡迴上訴法院三名法官組成的審判小組28日也就該案做出判決，指出州府的禁令給宗教活動帶來不成比例的負擔，違反了憲法第一修正案內賦與人民宗教活動自由的基本權利，上訴法院還要求聯邦地區法院頒布臨時禁制令，阻止州府在個別地區限制宗教活動人數。

雖然從10月州府禁令頒布以來，一些最初的紅區和橙區範圍已經變更，一些最初受影響的教堂也已經不在限制區內，但天主教會布魯克林教區和正統猶太教仍表示，上訴法院的判決給出了一個明確聲明，那就是州府不能僅僅因為他們看不到宗教活動的價值就為其設置障礙。

紐約州 猶太 臨時禁制令

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