「健康、愛、活著」成2020時報廣場許願牆代名詞。(記者張晨/攝影)

時報廣場 每年的跨年活動受到全世界矚目，當群眾在時報廣場倒數時，天空飄下的彩紙意味著對新年的祝福，雖今年因疫情 將取消現場活動，但彩紙環節依舊繼續；29日是人們寫下2021心願的最後一天，攤位前不少民眾還是堅持在寒風中排隊等待，「健康、愛、活著」成為了大家對2020年的總結，也變成了對新一年最衷心的期待。

時報廣場聯盟每年都會與星球健身 公司(Planet Fitness)合作，設立攤位，提供彩紙和簽字筆，讓民眾寫下新年新希望，並貼在一旁的新年許願牆上；而今年因為疫情，現場排隊填寫者大減，工作人員嚴格執行社交距離規範，且更對每個使用過的馬克筆進行消毒。

現場排隊填寫心願的民眾大減。(記者張晨/攝影)

廣場聯盟表示，因為不能來到現場，今年在網上填寫心願民眾數量是往年的幾倍，人們並沒有因為疫情失去對跨年的熱情，這些心願條依舊會被打印出來在跨年夜當晚揮灑。

來自香港的林子峰一家三口是現場排隊等待的唯一一組華裔家庭，「這是我們的傳統，我想還是不能打破。」他們已經連續三年都在時報廣場寫下心願，「且每一年的心願都實現了。」

林子峰一家在現場寫下心願。(記者張晨/攝影)

看到心願牆上人們寫下的「活著」、「要開心」、「健康」、「堅強」、「愛我所愛」等字眼，林子峰表示，這更像是一面傾訴牆，人們在2020年中的成長體會將成為他們新一年的期許，這也是許願牆設立的初衷。