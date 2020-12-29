紐約市6.7萬人已打疫苗 白思豪：未來6個月仍應戴口罩

紐約市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗，其中12月23日一天就有1萬2000人接種，創下最高紀錄。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)29日表示，全市已有超過6萬7000人接種新冠疫苗 ，其中12月23日一天就有1萬2000人接種，創下最高紀錄；他表示，隨著疫苗供應量的增長，本周將擴大接種範圍，未來將提高接種速度；但他也表示，大規模疫苗接種可能在六個月後才能完成，疫情風險仍然很大，即便已經打了疫苗的人也應繼續戴口罩並保持社交距離。

白思豪表示，目前全市已有6萬7116人接種疫苗，其中12月23日一天就有1萬2515人接種；他說，現在疫苗接種剛剛拉開序幕，本周將允許面對病人的急診醫護、施打疫苗人員接種疫苗，同時醫護人員、養老院人員和急救人員也將繼續接種。

市府此前發起疫苗宣傳活動，向市民保證疫苗的有效性和安全性；白思豪表示，希望宣傳活動看到成效，他說紐約市目前的疫苗接種速度是全美水平的兩倍。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，第一階段疫苗接種結束後，第二階段將面向老年人和基礎疾病患者等高危人群；他表示，目前市府仍在等待州府的進一步指示，州府目前尚未公布第二階段接種的優先順序；此前州府表示，紐約市2020年累計將收到36萬9000劑疫苗。

儘管疫苗接種工作已迅速鋪開，但白思豪表示，全民大規模接種至少耗時六個月，在此期間疫情風險仍然很大，類似英國發生的變種病毒仍有威脅，因此建議民眾，即便已經接種疫苗，仍應該保持戴口罩、注意社交距離的防疫習慣。

市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)表示，在疫情未消散前，防疫應當保證防控措施的層次性，「打疫苗和戴口罩就屬於不同的層次，疫苗屬於公共衛生層面的防疫，戴口罩則是個人防疫；如果數據顯示疫情緩解，可以不戴口罩，市府也將第一時間通知民眾放鬆防控。」