時報廣場跨年夜灑彩紙預演 現場冷清幾乎無人觀看

時報廣場29日進行新年彩紙預演。(記者張晨/攝影)

即使今年受疫情 影響，但時報廣場 跨年夜前的傳統仍在繼續，29日時報廣場聯盟(Times Square Alliance)和倒數計時娛樂公司(Countdown Entertainment)在滾石餐廳(Hard Rock Cafe)樓頂進行新年彩紙預演(Confetti Test)；而由於當日氣溫較低且風力較大，雖測試非常成功，但現場除媒體外幾乎無人觀看，只有零星路過者駐足拍照。

影片來源：記者張晨

作為紐約市 一年一度的迎新傳統，在跨年活動當天，彩色的水晶球與寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，在新年零時從時報廣場高空落下，伴隨人群的歡呼及美好的祝願，一同步入嶄新的一年；而主辦方的新年彩紙試飛活動則在跨年活動前夕舉辦，提前測試風向並確保總重近噸的彩紙在活動當天能順利飄落。

五彩繽紛的紙片隨著倒數計時從餐廳樓頂翩翩落下，但與往年不同的是，今年幾乎看不到現場民眾一邊雀躍歡呼、一邊用雙手承接漫天彩紙的場景，除矗立的攝像機外，幾乎沒有特意前來觀看預演的民眾，只有路過的車輛和稀落的人群停下拍照。

此次預演活動上的紙片都由普通彩紙代替，而當天也是許願牆活動的最後一天，主辦方希望一些還沒有寫下願望的民眾，有機會繼續參與。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，在跨年夜當晚，會有上百人站在時報廣場幾座高樓的頂層，親手將寫滿成千上萬心願的彩紙，從上百米高的空中向下撒落；民眾在網路提交的虛擬彩紙願望，也將被打印在彩紙上，在活動當晚一併撒下。