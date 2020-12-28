美中交流傳奇人物 楊雪蘭紐約逝世 文化力量願後輩傳承

楊雪蘭（站立者前排右六）畢生致力美中文化交流。（家屬提供）

有美中「文化外交」使者之譽的百人會創始人及首任會長楊雪蘭(Shirley Young)，26日在三名兒子陪伴下，聽著平生最愛的中文歌「月亮代表我的心」安詳離世；她的長子表示，母親直到人生最後時刻，仍在忙於整理回憶錄，寄望後輩能繼承她所深信的「文化與藝術力量」，持續推進美中兩國的交流與關係。

楊雪蘭是中華民國外交官楊光泩和上海灘名媛嚴幼韵的女兒，1935年5月25日出生於上海，二戰結束後隨母親定居美國 紐約；楊雪蘭是亞裔女性在美國企業界打破玻璃天花板的代表性人物，曾任美國通用汽車(GM)全球副總裁，引領GM打入中國 市場。

楊雪蘭另一為人所知的是與建築設計師貝聿銘、大提琴家馬友友、慈善家唐騮千等知名美籍華人創建了「百人會」並任首任會長，長期致力美中關係；晚年則全心投入藝術文化事業，促進美中文化和藝術交流，擔任美中文化協會主席，支持眾多中國及華人音樂家，也作為文化交流先驅，在美國的主流文化藝術機構中大力推廣中國新年活動，譬如推動紐約愛樂樂團近來連續九年舉辦中國新年音樂會。她剛於今年獲得紐約林肯中心室內樂協會五十周年時所辦法的特別榮譽獎，是首位獲此獎的亞裔。

楊雪蘭的長子薛兆一(David Hsieh)28日表示，母親於26日晚間於紐約市 斯隆·凱特琳紀念醫院(Memorial Sloan Kettering hospital)安詳去世，三位兒子都陪在身邊，並用手機向彌留之際的她播放由音樂家好友為她所錄製、她最喜愛的中文歌「月亮代表我的心」。包括百人會、中國駐美大使崔天凱等28日都為楊雪蘭的去世發出唁信，高度評價她致力美中交流的一生。

薛兆一說，母親在去世前，剛與自己和弟弟薛兆仁（Bill Hsieh）、薛兆山（Douglas Hsieh）在家中慶祝了聖誕節；而她近年來雖罹患乳癌，但仍忙碌於整理回憶錄「從局外人到局內人：尋求共贏」。

在這本書中，她用親身經歷來闡釋「C的力量」，即文化（Culture）、個性（Character）和舒適（Comfort），表明要成爲能够産生影響力並在任何環境中帶來積極變化的局內人，必須努力理解文化，而建立信任並證明將他人的利益牢記于心，而非只想著利己，從而展示個性，還應讓別人能舒服地和自己一起工作，哪怕彼此背景不同、差异懸殊。

「媽媽沒能完成回憶錄就走了，我們三個兒子會幫她完成最後的作品。」薛兆一說，母親信奉文化和藝術的力量，相信通過文化藝術交流，能促進美中之間的交流，推動關係的發展，也希望子女及後輩能繼承她的這一事業。

薛兆一說，暫訂於於1月9日在曼哈頓舉行母親的追思會和葬禮，屆時將會通過網路直播。

家屬也希望民眾可以捐贈替代鮮花的形式來追思楊雪蘭，捐款請寄至美中文化協會：In Memory of Shirley Young, US-China Cultural Institute, 150 E 69th Street #2N, New York, NY 10021。