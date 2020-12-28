保持五天到校上課 紐約天主教學校疫情期間學生增加

紐約天主教學校疫情期間學生增加。(取自谷歌地圖)

新冠疫情 改變了紐約天主教學校持續多年的收入下降甚至面臨關閉的情況，皇后區 和布碌崙 (布魯克林)近四成的天主教學校在疫情爆發以來，入學人數有所增加。

根據「皇后鷹報」(Queens Daily Eagle)的報導，布碌崙主管教區(Catholic Diocese of Brooklyn)表示，總體上，皇后區和布碌崙39%的小學和中學入學人數增加，皇后區44所學校中，有16所的學生人數增加。

布碌崙教區市場與招生總監哈維爾卡(Ted Havelka)表示，「我們看到家長為孩子選擇天主教學校的興趣有所增加，學校接到越來越多的諮詢電話，到校上課引起很多家庭的興趣。」

皇后區法拉盛聖凱文 (St. Kevin’s)學院和霍華德海灘(Howard Beach)的聖海倫(St. Helen’s)學院都吸引了更多學生。他說，「儘管如此，由於保持社交距離和限制教室內人數，學生增加也同時增加了挑戰，有些學校確實已經滿員，特別是在保持社交距離的情況下。」

與公立學校全部線上或線上下的混合教學模式不同，天主教學校仍是每周五天到校上課，哈維爾卡說，三月停課後不久，布碌崙主教管區的每所學校都將重點放在即將到來的學年，並考慮如何不影響教育水平的同時安全重開。疫情後有更多的家庭參加通過視訊舉行的虛擬學校開放日活動。

疫情迫使學校增聘人員、購買個人防護設備和清潔用品，以及其他保護學生和教職工的必需品，這些費用讓學校的財務更加緊張。不過，新入學人數的增加使天主教學校對其未來充滿希望。「我們總是很樂觀」，哈維爾卡說，「這是一個真正的挑戰，每所學校都在盡其所能，不斷增加的學生減少了學校關閉的可能性。」