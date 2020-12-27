年末節日季聚會多 1月疫情恐大抬頭

年末節日季聚會多恐導致疫情大抬頭；圖為聖誕節前，紐約市的新冠檢測點大排長龍。（記者王彩鸝/攝影）

紐約州 的新冠確診病例繼續增加，專家擔心節日聚會增多，很可能導致1月出現更多確證病例；州長葛謨 (Andrew Cuomo)表示，還會有幾個月的艱難時期，但只要所有人團結起來，光明就在不遠處。

聖誕節州末期間新冠檢測量有所下降，根據州府27日發布的統計數據，全州檢測的13萬299人中，新增7623例確診，陽性率為5.85%，115人死亡；紐約市新增2842例；長島納蘇郡(Nassau County)新增812人確診，陽性率為6.1%；蘇福克郡(Suffolk County)新增885例，陽性率為7%。

州府提醒民眾，在全國接種疫苗 計畫的最初幾周內，需要保持耐心並採取預防措施來避免感染新冠；此外，假期增多的聚會上，民眾不戴口罩以及忽視保持社交距離，可能會導致1月病例增多。

「在節日季快要結束之時，紐約的新冠疫情仍在傳播，同時疫苗也在快速分發」，州長葛謨表示，「這是艱難的一年，艱難時期還要持續幾個月，但我們可以看到隧道盡頭的光明，如果我們都盡自己的努力減緩疫情擴散，我們就會盡早迎來光明；紐約州正在與醫學界密切合作，不僅要管理分發疫苗，而且還要繼續增加疫苗數量」。

葛謨說，在持續抗疫中，民眾應保持團結並繼續戴口罩、保持社交距離和洗手。