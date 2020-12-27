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紐約地鐵亞裔乘客被毆案列仇恨犯罪 警公布嫌犯照

記者顏嘉瑩／紐約報導
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)

日前在紐約市地鐵內發生一起亞裔女性乘客未戴口罩，遭到三男三女毆打的攻擊案件；打人者衝著受害人說「她是中國人、她有新冠病毒」等言論，市警仇恨犯罪行動組(Hate Crime Task Force)以仇恨犯罪對此案進行調查，並於27日公布六名嫌犯中數人的正面照片，呼籲民眾提供線索。

案件發生在17日下午約1時45分，六名嫌犯在地鐵上走近32歲的亞裔女性受害人，就受害人未戴口罩一事發生爭執，隨後衝著她說：「她是中國人、她有新冠病毒」，圍毆並多次毆打受害人臉部，並試圖搶走她身上的外套，受害人被打得臉部嚴重瘀青。

根據見過嫌犯的目擊者表示，三男三女經常在聯合廣場(Union Square)、西四街和堅尼路(Canal St.)地鐵站內出現。

警方27日再公布嫌犯正面照片，其中一名女性為中等膚色、深色頭髮，作案時身穿迷彩外套、皮草帽和灰色皮草頭飾；一名女性深色膚色，身穿黑色外套和藍色帽子；第三名女性膚色黝黑、續長髮辮，身穿黑色外套和高領毛衣；第四名男性深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩；第五名男嫌也膚色黝黑，穿黑色羽絨服；另有一名男嫌尚未有圖像。

若有民眾看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
警方公布日前在地鐵內毆打亞裔乘客嫌犯正面照，呼籲民眾指認。(市警提供)
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地鐵站 亞裔 中國

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