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田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

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田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市地標建築「帝國大廈」，27日驚傳遭炸彈威脅。(取自帝國大廈臉書)
紐約市地標建築「帝國大廈」，27日驚傳遭炸彈威脅。(取自帝國大廈臉書)

紐約市地標大樓「帝國大廈」(Empire State Building)27日驚傳受炸彈威脅；警方稍早獲報在帝國大廈中有炸彈，並將於中午時分引爆，市警防爆小組(NYPD bomb squad)立即到現場查看，所幸未發現任何炸彈，對於是否真有炸彈、以及報案人是否為惡作劇試圖引起恐慌，仍在調查中。

根據每日郵報(DailyMail.com)報導，警方在27日上午約11時後接獲有人透過911報警，表示在帝國大廈內有炸彈，並將於中午引爆，市警防爆小組到現場查看後，未發現任何引爆裝置，市警發言人認為報警電話「沒有根據」，目前帝國大廈仍是安全的。

市警總警司莫乃漢(Terence Monahan)隨後在推特上說：「經過巡邏警員、緊急命令相應小組(Critical Response Command)和防爆小組的搜查後，目前帝國大廈未受到可信的威脅。」

聖誕節當天清晨，田納西州首府納許維爾(Nashville)市區才發生汽車爆炸案，並造成三人受傷送醫，警方更在現場搜尋到可能是人體組織的屍塊。

由於事發前警方曾從車輛內聽到錄音信息，表明炸彈將在15分鐘後爆炸，初步研判為「蓄意行動」(intentional act)，對此前市警探員瑞安(Bill Ryan)也認為，嫌犯在救援人員和警員全部到達現場，並疏散附近人員時引爆了炸彈，很可能是將執法者設定為主要攻擊目標，因此市警也積極戒備，防止類似的恐襲爆炸在紐約市發生。

如今在爆炸案發生兩天後，再傳帝國大廈受到威脅，市警也不敢鬆懈，將繼續監控、調查，以防萬一；對於是否進一步調查報案者，警方目前則未透露更多消息。

紐約市 田納西州 聖誕節

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