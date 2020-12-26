時報廣場疫下跨年夜 現場表演繼續、民眾線上看

參加2020年跨年的民眾將時報廣場擠得水洩不通。(美聯社)

每年的歲末年終，紐約時報廣場 (Times Square)的跨年夜倒計時活動都是全球注目的焦點之一，但今年因疫情 原因，廣場114年來將首次出現無跨年人潮的景象；主辦方表示，水晶球下落及現場表演還將繼續，現場人員均將嚴格防疫，普通民眾可通過實況轉播的方式收看。

時報廣場作為「世界的十字路口」即使在疫情中遊客稀少時也依舊人頭攢動，而每年的跨年夜，更是世界上最大的慶祝活動之一，通常會吸引約100萬人走上街道，而電視收看者也會超過10億。

這是自1907年活動成立以來，紐約市在跨年夜首次沒有人流聚集的盛況；據時報廣場網站報導，1942年和1943年第二次世界大戰期間，該活動暫停過一次，但人們仍然聚集在廣場上，以默哀一分鐘的方式迎接新年。

主辦單位每年都會邀請特別嘉賓，他們往往都是政界、娛樂界、法界等知名公眾人物；今年疫情下醫護人員、必要行業工作者協助民眾度過艱難的一年，主辦單位特別開設「2020防疫英雄」(Heroes of 2020)環節，邀請一群前線人員擔任特別嘉賓，向他們致敬。

「2021年新年搖滾夜」將在12月31日東部時間晚8時開始ABC電視台進行現場直播，而今年現場的表演的嘉賓包括珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)，比利波特(Billy Porter)以及辛蒂羅波 (Cyndi Lauper)等。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，屆時將進行一些網路互動，為電腦與手機前的觀眾增加觀看樂趣。

值得注意的是，雖無跨年人潮，但屆時周邊依舊會採取封路措施，提示民眾及車輛注意繞行；12月31日清晨開始，時報廣場45街至第48街的車道將會關閉，下午3時開始，從第42街到第49街，第六大道和第八大道之間的所有街道也將關閉。

地鐵入口也會受到限制，第42街的入口將在當天中午關閉，但乘客可以使用第41街的入口；47街至49街 N、R、W 線的車站也會在31日一早關閉，49街南側是的入口會在中午時分關閉。