紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

布魯克林24歲女子Vessel跳下身亡，死前遺言曝光。(取自IG/記者張晨攝影)

曼哈頓 哈德遜河廣場地標Vessel近日發生的跳樓自殺案件死者身分曝光，24歲的布魯克林女大學生高麗(Yocheved Gourarie)在於社交媒體發布遺言後縱身跳下，「我愛你，當你看到這時，我已經離開了，謝謝你帶給我的快樂，但我想沒人能阻止我這麼做了。」

Vessel從2019年開設起就成為了紐約 一新打卡聖地，最近的聖誕燈光裝飾展更是吸引了無數人在疫情 下前往觀看，但2020年起，Vessel已經發生了兩起跳樓自殺案件，22日一早，又一名年輕女性從上跳下，當場身亡。

警方表示，案件發生在當日中午11時45分，高麗從Vessel上縱身跳下，案發突然，且因為疫情嚴格限制人流量，很多現場目擊者還沒回過神就已經看到輕生女子墜地。

市警及緊急救援小組趕到現場，隨後醫療人員宣布其當場死亡，目前警方已經將現場圍住，並清理現場遊客。

高麗的身分於26日曝光，而在其準備自殺前，她已經在社交媒體上發出了這樣一段遺言：「如果你看到這個，我已經離開了。」

「謝謝你讓我的生活比以往更充實、更幸福、更加陽光明媚；你的支持，你的鼓勵，你的擁抱，你的微笑，你的短信，以及你在各種搞笑表情包下的標記，都讓我覺得生活更有希望。」

高麗在結尾說：「但我想沒有人能夠做任何事——或者做更多——來阻止這件事的發生，我知道你已經盡力了，為此我永遠心存感激，希望你知道我已不再後痛苦，能得到一些安慰。」

「我愛你」她寫道，這是她在這個世界上寫下的最後三個字。

這已經是自2020年開始以來，Vessel發生的第二起跳樓案件，且案件中的兩名輕生者均已死亡。

2月1日晚6時，一名19歲的男子從Vessel跳下，隨後被送到曼哈頓表維醫院後宣告死亡，由於案發時間不算晚，且正逢周末，附近不少游客目睹了悲劇發生。

若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，(800)273-8255或聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741進行諮詢。