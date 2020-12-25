平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬住戶斷電

因強風，法拉盛街頭的一處招牌被吹落，附近街道被執法人員封鎖。(記者牟蘭／攝影)

平安夜迎來強風與暴雨，導致紐約與新州25日超過10萬住戶在聖誕節 失去電力；紐約市 街頭也一片狼藉，部分戶外餐廳被吹損，法拉盛 市中心的一處招牌被砸落，市樓宇局(DOB)封鎖了附近街區，避免其他碎片砸傷行人。

根據聯合愛迪生電力公司(Con Edison)報告，截止24日上午10時，因強風，紐約市有1.7萬住戶斷電，威徹斯特郡(Westchester County)有1.8萬住戶斷電，橙郡有1萬6000名住戶斷電，洛克蘭郡(Rockland County)有1萬4000人失去電力。

影音來源：記者牟蘭

長島電力公司PSEG官網顯示，截止中午12時，共有3119名當地住戶失去電力，其中多數住戶位於納蘇郡，電力公司回應稱，工作人員將在聖誕節當天恢復電力；新州政府的官網稱，24日上午9時左右，約有7萬5000人失去電力。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，他已指派州府的國土安全與緊急服務(Homeland Security and Emergency Services)部門處理部分地區斷電事宜，讓住戶家中盡快恢復電力；他說，隨著氣溫升高，強降雨和積雪可能導致一些街道出現洪澇問題。

紐約的街頭因平安夜的狂風與暴雨，一片狼藉；其中法拉盛緬街交39大道附近樓宇的一處招牌被砸落，25日下午1時左右，附近街道均是碎片，市樓宇局封鎖了附近街區，避免其他碎片砸傷路人。

布碌崙(布魯克林)Boerum Hill的街道上，一顆大樹倒下，損壞了路邊的電線，還砸向一輛停泊在路邊的轎車；因強風，維拉札諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)在24日晚被迫關閉了大橋上層的雙向通道。

根據天氣預報，聖誕節當天紐約州多數地區將迎來二到三吋的降雨，其中，上州卡茨基爾(Catskills)降雨量最大，預計將有六吋左右；紐約州西部將迎來三到五吋的湖面效應(Lake Effect)降雪。

葛謨表示，各部門已準備好處理可能發生的事故的準備，但他呼籲有計劃在未來48小時內出行的民眾，仍需注意將安全；他說，是25日晚部分地區將出現凍雨，路面可能會結冰，呼籲民眾避免不必要的出行。