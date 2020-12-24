穆迪分析：就算獲得聯邦撥款 紐約MTA仍很可能削減服務

信貸評級機構穆迪日前指出，即使MTA獲得聯邦45億元撥款，其仍可能需要削減服務，以填補預算缺口。（記者金春香／攝影）

信貸評級機構穆迪(Moody's)日前指出，即使大都會 運輸署(MTA )能夠獲得聯邦45億元撥款，其仍可能需要削減服務，以填補預算 缺口。

MTA幾日前曾表示，只要能夠盡快獲得來自聯邦的45億元撥款，他們就不需要在未來幾個月內裁員和削減車輛班次；MTA財務長佛蘭(Robert Foran)也指出，雖然MTA向聯邦提出120億元補助的申請，但目前只需要45億元，就可以解決明年的虧空。

穆迪分析師日前發出警告，雖然救濟法案可以使MTA的2021年預算保持在可控範圍之內，但這不足以阻止情況進一步惡化；且截止目前，川普總統仍未簽署新一輪救濟案。

穆迪公司表示，預計紐約民眾在未來很長一段時間內仍不會大規模重新使用公共交通工具，且稅收也受美國整體經濟狀況和各州存在的不確定因素影響，MTA的預算風險仍然存在，希望在2024年乘客量恢復和經濟復甦前，完全恢復結構性預算平衡存在很大挑戰。

此外穆迪公司指出，MTA此前提出的票價上漲2%或4%、取消7天和30天捷運卡配套、取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等方式雖然能夠帶來潛在收入，但從政治方面考量是難以行通的，因此他們認為借貸是最好的選擇，不過由於債務和固定成本增加，也將導致MTA的其他重要支出無法實現。

本月20日，乘客維權團體就在曼哈頓中城的州長葛謨(Andrew Cuomo)辦公室樓前抗議MTA公共交通漲價。

根據MTA的預算估計，2022年至2024年他們將面臨近80億元赤字。