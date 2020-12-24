紐約上州養老院爆群聚式感染 至少17人死亡

Seneca Hill Manor養老院被爆出群聚性感染，至少17人因染疫不幸離世。(取自Seneca Hill Manor養老院官網)

紐約上州 歐思維格(Oswego)郡一家養老院 日前被爆出群聚性感染，至少17人上月因染疫不幸離世，據悉截止6日，有22名耆老與38名員工被確診，至截稿前，該養老院拒絕回應最新的感染數據。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，截止6日，於歐思維格郡Morgan Manor路20號的Seneca Hill Manor養老院有22名耆老與38名員工染疫；據悉，這家養老院共有120個床位，但養老院拒絕回應最新的感染數據。

紐約州 衛生廳數據顯示，從上月21日道本月21日期間，有17名長者在養老院染疫死亡，根據當地媒體雪城新聞(Syracuse NY Local News)報導，這17名染疫死亡的長者，並不包含送醫死亡的人數；歐思維格郡衛生局數據顯示，自今年疫情爆發後，這家養老院已有27人染疫去世。

對此該郡的衛生局公共健康部門主任黃江恒(Huang Jiangheng，音譯)表示，這些病毒從社區傳播到養老院，導致群聚性感染，郡衛生局已在該養老院增加新冠核酸點，以確保控制染疫人數，「長者是這場病毒戰爭中的易感人群」。

Seneca Hill Manor養老院副院長聖地亞哥(Jason Santiago)在聲明中對染疫喪生的長者及其親屬表示哀悼，並表示員工正盡力控制病毒擴散；他承諾下周開始，養老院將收到新冠疫苗，為院內的長者施打。

根據Seneca Hill Manor養老院官網，這家養老院隸屬於歐思維格醫院，曾被聯邦政府以五星的高分評價其服務。