我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

單日增691死 英國宣布更多地區進入第4級警報

世界On Air／拯救疫下華埠 這群華裔ABC獻愛小商家

推翻紐約市網約車司機最低薪資標準 Lyft上訴二連敗

記者張晨／紐約報導
試圖推翻紐約市網約車司機最低薪資標準，Lyft上訴二連敗。(本報檔案)
試圖推翻紐約市網約車司機最低薪資標準，Lyft上訴二連敗。(本報檔案)

根據新的法庭文件顯示，Lyft22日在嘗試推翻紐約市針對網約車司機最低工資的訴訟中敗訴。

Lyft於2019年起訴市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)，認為訂立網約車司機最低工資的規定，有偏幫行業龍頭優步的嫌疑。

而在同年5月，下級法院法官就已駁回了Lyft的訴訟，而上訴法庭由5名法官組成的小組於22日再次駁回了Lyft上訴，維持原判，稱最低工資設定方法具合理基礎。

2018年實施的薪酬規則設定了最低單程費用，旨在確保司機的每小時收入至少有17.22元，以符合15元的最低工資和2.22元的工資稅。

市法律局發言人帕魯奇(Nicholas Paolucci)表示，「我們對這一裁決深感開心，它將在這個非常困難的時期幫助那些依舊在路上辛勤工作的司機。」

而Lyft在一份聲明中表示，因為新規定導致的靈活性降低，平台已經損失了1萬名司機，但Lyft將繼續爭取更多機會，讓司機重返崗位。

根據市府數據顯示，優步和Lyft等網約車於10月平均每天只有42萬7000程的出行，相比去年同期的68萬2000程減少了37%。

Lyft 網約車 紐約市

上一則

紐約曼哈頓東村三人持槍入室搶劫 二人遭槍擊中

延伸閱讀

紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯

紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯
從英國入境紐約市須自行隔離 違者罰款至少1000元

從英國入境紐約市須自行隔離 違者罰款至少1000元
紐約市醫護打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應 現情況穩定

紐約市醫護打新冠疫苗後出現嚴重過敏反應 現情況穩定
婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定

婉拒拜登入閣邀請…楊安澤參選紐約市長？下月初定
聯邦金援不足 市府所有部門砍預算

聯邦金援不足 市府所有部門砍預算
聯邦金援不足 紐約所有市政部門明年削減服務

聯邦金援不足 紐約所有市政部門明年削減服務

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破86萬例 紐約市新增9716例

2020-12-22 20:00
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職