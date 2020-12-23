我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

單日增691死 英國宣布更多地區進入第4級警報

世界On Air／拯救疫下華埠 這群華裔ABC獻愛小商家

紐約人口過去一年降幅最大 恐失至少一個國會席位

記者金春香／紐約報導
紐約人口過去一年降幅最大，恐失至少一個國會席位。（記者金春香／攝影）
紐約人口過去一年降幅最大，恐失至少一個國會席位。（記者金春香／攝影）

美國人口普查局(US Census Bureau)最新發布的數據顯示，今年7月紐約州人口比去年同期減少12萬6355人，下降幅度達0.65%，位於全國各州之首，此情況下紐約州很可能會失去至少一個國會眾議院席位。

人口普查局此次發布的數據分析基於2010年人口普查數字基礎之上，2020年人口普查數據要到明年才會出台。

該數據顯示，去年7月至今年7月間，紐約州人口數量減少0.65%，雖然紐約從2016年起人口在呈下降趨勢，但此次是一年期間人口下降幅度最大的一年，

布魯金斯學會(Brookings Institution)首席人口統計學家William Frey指出，如果該數字保持不變，紐約州將肯定會丟掉一個國會眾議院席位，目前紐約有27個席位；若僅能獲得26個席位，紐約國會席位數量將首次少於佛州。

根據人口普查局數據，佛州今年7月人口比去年7月增加24萬1256人，漲幅為1.12%，僅次於德州，德州增加37萬3965人，漲幅達1.29%；而過去十年內離開紐約的140萬人中，有21%遷至佛州。

而排在紐約之後的人口數量出現下降的州為伊利諾州，降幅達0.63%，夏威夷州和西維吉尼亞州排其後，分別減少0.61%和0.58%。

美國東北部地區是過去一年人口流失最嚴重的地區，新州、麻州、賓州、羅德島、康州和弗蒙特州人口數量都呈現一定程度的下降。

美國整體人口在過去一年的增幅為120年以來最低，專家認為這是因新冠疫情所導致出生率有所下降，且移民數量減少，而更重要的一個原因則是3月起疫情奪走了32萬2000多名美國民眾的生命。

奧伯尼的保守智庫帝國中心(Empire Center)創辦人麥馬洪(E.J. McMahon)表示，以往紐約人口的增長離開不開新移民和新生兒，但2017年以來，紐約移民數量驟減，與2010年相比，預估2020年紐約人口有0.21%的下降。

紐約州 人口普查 美國

上一則

紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯

下一則

紐約曼哈頓東村三人持槍入室搶劫 二人遭槍擊中

延伸閱讀

紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意

紐約各醫院檢測變種新冠病毒…自英入美須陰性 3航空公司同意
1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛

1月6日國會確認大選結果 川普死忠者密謀杯葛
打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

打擊超速駕駛 紐約市府籲州府允攝像頭全天運轉

華埠兒童培護中心 送孩童聖誕禮物

華埠兒童培護中心 送孩童聖誕禮物
最牛地級市 蘇州落戶大鬆綁 租屋就能設籍

最牛地級市 蘇州落戶大鬆綁 租屋就能設籍
危害飛安！紐約2乘客強開機門帶狗逃走 面臨刑事控罪

危害飛安！紐約2乘客強開機門帶狗逃走 面臨刑事控罪

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30

1張圖／紐約州確診破86萬例 紐約市新增9716例

2020-12-22 20:00
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職