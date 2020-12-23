紐約人口過去一年降幅最大，恐失至少一個國會席位。（記者金春香／攝影）

美國人口普查 局(US Census Bureau)最新發布的數據顯示，今年7月紐約州 人口比去年同期減少12萬6355人，下降幅度達0.65%，位於全國各州之首，此情況下紐約州很可能會失去至少一個國會眾議院席位。

人口普查局此次發布的數據分析基於2010年人口普查數字基礎之上，2020年人口普查數據要到明年才會出台。

該數據顯示，去年7月至今年7月間，紐約州人口數量減少0.65%，雖然紐約從2016年起人口在呈下降趨勢，但此次是一年期間人口下降幅度最大的一年，

布魯金斯學會(Brookings Institution)首席人口統計學家William Frey指出，如果該數字保持不變，紐約州將肯定會丟掉一個國會眾議院席位，目前紐約有27個席位；若僅能獲得26個席位，紐約國會席位數量將首次少於佛州。

根據人口普查局數據，佛州今年7月人口比去年7月增加24萬1256人，漲幅為1.12%，僅次於德州，德州增加37萬3965人，漲幅達1.29%；而過去十年內離開紐約的140萬人中，有21%遷至佛州。

而排在紐約之後的人口數量出現下降的州為伊利諾州，降幅達0.63%，夏威夷州和西維吉尼亞州排其後，分別減少0.61%和0.58%。

美國東北部地區是過去一年人口流失最嚴重的地區，新州、麻州、賓州、羅德島、康州和弗蒙特州人口數量都呈現一定程度的下降。

美國整體人口在過去一年的增幅為120年以來最低，專家認為這是因新冠疫情所導致出生率有所下降，且移民數量減少，而更重要的一個原因則是3月起疫情奪走了32萬2000多名美國民眾的生命。

奧伯尼的保守智庫帝國中心(Empire Center)創辦人麥馬洪(E.J. McMahon)表示，以往紐約人口的增長離開不開新移民和新生兒，但2017年以來，紐約移民數量驟減，與2010年相比，預估2020年紐約人口有0.21%的下降。