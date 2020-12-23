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紐約市最受歡迎男女嬰兒名 Liam、Emma蟬聯

記者和釗宇／紐約報導
圖：pixabay
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紐約市衛生局23日公布2019年度最受歡迎嬰兒名稱，艾瑪(Emma)和連姆(Liam)連續蟬聯最受歡迎女嬰和男嬰名，其中連姆已經連續四年蟬聯，艾瑪則是連續三年；衛生局數據顯示，去年共有497個艾瑪和764個連姆出生在紐約市。

衛生局數據顯示，全市2019年共出生5萬3927名女嬰和5萬6516名男嬰；男嬰名使用數量排名前五的分別為連姆、諾亞(Noah)、伊森(Ethan)、雅各布(Jacob)和盧卡斯(Lucas)，女嬰名排名前五的則是艾瑪、歐利維亞(Olivia)、索菲亞(Sophia)、米亞(Mia)和伊莎貝拉(Isabella)。

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「無論他們叫什麼名字，這些寶寶對我們來說都是完美的，我們很驕傲地迎接我們紐約的新市民來到這個世界。」

數據顯示，2018年排名前十位的最受歡迎女孩名中，有九個依然位列2019年的前十排行榜上；其中，薩拉(Sarah)跌出了2019年的前十排行榜。

2018年最受歡迎的男孩名榜單中，有九個依舊在2019年榜上有名；其中，亞歷山大(Alexander)跌出了去年的前十名榜單，而邁克爾(Michael)則加入榜單。2018年的前四位排名在2019年中保持不變；艾登(Aiden)的排名下降了一位，至最受歡迎男孩名榜單的第六位；丹尼爾(Daniel)的受歡迎程度排名較2018年進一步上升，而馬修(Matthew)則降至最受歡迎男孩名榜的第十位。

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