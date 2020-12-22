聯邦金援不足 紐約所有市政部門明年削減服務
紐約州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)22日發表的預算分析中指出，儘管紐約市在新冠疫情中的經濟復興情況好於預期，且第二輪紓困法案也將給予很大助力，但若沒有聯邦政府進一步的額外金援，紐約市下財年嚴峻的財政形勢無法扭轉，恐面臨增稅及裁員；市長白思豪(Bill de Blasio)當日也承認，要求包括市警、教育局等幾乎所有市府部門提出新財年削減預算計畫。
「紐約市今年的財政收入獲利於比預期好得多的收入稅和商業稅徵收，以及債券重貸(refinanced debt)的低利率。」狄納波利分析指出，根據最新的11月數據，紐約市的經濟成長沒有如此前預判的繼續下跌超過12.9%，反而回升了0.2%，而即將到來的第二輪聯邦紓困金相信也會對紐約市的經濟復甦起正面作用。
然而，新冠疫情帶來的長期性經濟衰弱在下個財年仍將持續，且更多後續連鎖反應會逐步顯現；狄納波利指出，目前聯邦紓困金對紐約州、尤其是紐約市新財年將面臨的危機來說，遠遠不夠，必須給予進一步金援。
狄納波利的報告指出，紐約市在今年3月和4月就有94萬4100人失業，雖然到10月逐步恢復了34萬9400個工作崗位，但從10月開始，就業回升再度放緩，10月一個月只增加1萬800個就業，預計2020年全年失業人數最終將為51萬8200人，預估要等到2024年，才有望恢復到疫情前就業水平。
報告指出，紐約市下個財年的預算缺口恐達59億元；市府屆時若得不到額外聯邦政府金援，增稅及市府部門的裁員不可避免。
白思豪22日也表示，市府沒有將希望全部押在聯邦政府的金援救濟上，已要求除市公立醫院系統及房屋局外的所有部門，向市長預算管理辦公室提出2022財年的財政節流計畫；其中，市警和市懲教局都被要求至少削減3%的預算，教育局則被要求削減至少2.25%的預算。
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