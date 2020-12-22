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20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

記者張晨／紐約報導
聖誕打卡地再曝慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)
聖誕打卡地再曝慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel從2019年開設起就成為了紐約一新打卡聖地，最近的聖誕燈光裝飾展更是吸引了無數人在疫情下前往觀看，但2020年起，Vessel已經發生了兩起跳樓自殺案件，22日一早，又一名年輕女性從上跳下，當場身亡。

警方表示，案件發生在當日中午11時45分，一名20多歲的女子從Vessel上縱身跳下，案發突然，且因為疫情嚴格限制人流量，很多現場目擊者還沒回過神就已經看到輕生女子墜地。

市警及緊急救援小組趕到現場，隨後醫療人員宣布其當場死亡，目前警方已經將現場圍住，並清理現場遊客，但死者身分還未透露。

這已經是自2020年開始以來，Vessel發生的第二起跳樓案件，且案件中的兩名輕生者均已死亡。

2月1日晚6時，一名19歲的男子從Vessel跳下，隨後被送到曼哈頓表維醫院後宣告死亡，由於案發時間不算晚，且正逢周末，附近不少遊客目睹了悲劇發生。

據報導，意外發生瞬間目睹整個經過的人發出尖叫，更有人在男子跳下後脫下自己的外套，蓋在死者臉上，相關單位也在第一時間要求其他遊客離開。

疫情 曼哈頓 紐約

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