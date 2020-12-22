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南極洲出現新冠病例！全球七大洲宣告全數淪陷

州府追蹤英國新冠病毒變種 葛謨:目前未發現已傳入紐約

記者和釗宇／紐約報導
英國出現傳播速度更快的新冠病毒變種，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo，圖)22日表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤這一病毒變種，但目前並無證據顯示該變種已經傳入紐約州。美聯社
英國出現傳播速度更快的新冠病毒變種，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo，圖)22日表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤這一病毒變種，但目前並無證據顯示該變種已經傳入紐約州。美聯社

英國出現傳播速度更快的新冠病毒變種，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)22日表示，州府已經要求全州所有醫院和檢測機構追蹤這一病毒變種，但目前並無證據顯示該變種已經傳入紐約州；紐約市府公衛高級顧問表示，現階段要遏制病毒變種，唯一有效的辦法仍是嚴格防控；此外，市府將展開疫苗宣傳活動，在各種渠道投放廣告呼籲民眾相信疫苗，積極接種。

葛謨此前曾表示，直覺認為這一新冠病毒變種已經傳入紐約州；因此他說，目前收集更多有關信息有利於州府盡快做出應對舉措，「如果該病毒變種已經傳入紐約州，我們一定要盡早知道，盡快隔離病人。」

雖然檢測這種新變種需要更複雜的流程，但葛謨表示，紐約州各檢測機構購的技術已足夠將病毒檢測出來，目前已經進行了4000次相關檢測，但並未發現新變種；「新變種的檢測的確更複雜，但是紐約州的醫院有足夠的檢測能力；雖然目前還沒有證據表明新變種已經傳入這裡，但如果它已經全球傳播，那很有可能紐約州已經有了。」

葛謨再次呼籲聯邦政府採取行動，限制英美旅行或要求登機前檢測；白思豪也有同樣呼籲，但他表示並不顧抱希望，只能等拜登上台，但擔憂到那時新變種已經傳播開來；市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，目前已經有明顯證據證明新變種的傳播速度更快，而且已經傳出英國之外，所以最根本的辦法仍然是收緊防控措施，遏制疫情蔓延。

此外，白思豪宣布市府將展開名為「全民接種」(NYC Vaccine for All)的疫苗宣傳活動，目的是讓市民了解目前聯邦政府批准的兩款疫苗是安全、有效而且免費的，提高市民對疫苗的信心；市府從本周起到明年1月，將分別在社交媒體、平面媒體、公共交通、電視廣播等渠道投放廣告。

紐約州 檢測 疫苗

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