紐約州已3.8萬人接種疫苗 葛謨:本周將再收63萬劑

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，全州已有3萬8000名醫護接種新冠疫苗 ，在全美50州中最多，另有大約63萬劑輝瑞和莫德納疫苗本周將到貨；他表示，全州養老院 人員21日已開始接種，隨著更多疫苗到貨，本周料將疫苗接種範圍擴大至其他一線人員和普通醫護；紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)則表示，將有近15萬莫德納疫苗抵達紐約市，全市已接收疫苗中已有42%接種，遠高於全國水平。

葛謨表示，儘管上周紐約州遭遇暴雪，但並未影響疫苗分發和接種，全州已接種3萬8000人，為全美50州最多；其中，紐約市已經接收26萬7250劑，長島接收8萬6150劑，為疫苗最多的地區；他說，全州本周預計將有34萬6000劑莫德納疫苗和12萬劑輝瑞疫苗到貨，本周最多可能接收63萬劑疫苗；隨著疫苗到貨量增加，州府本周將擴大接種範圍，普通醫護人員、急救人員、法醫、喪葬人員和其他聚集場所員工將有機會接種。

同時，全州養老院人員21日起開始接種疫苗，所有養老院將有三個接種日，每個相隔兩周，所有長者將同批接種，工作人員則分兩批接種，共需三個接種日，預計將持續六周。