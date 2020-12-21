我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴維理：沒打算指派特別檢察官調查選舉及杭特拜登

輝瑞董事：新冠疫苗每兩、三年追加施打即可

紐約州已3.8萬人接種疫苗 葛謨:本周將再收63萬劑

記者和釗宇／紐約報導

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，全州已有3萬8000名醫護接種新冠疫苗，在全美50州中最多，另有大約63萬劑輝瑞和莫德納疫苗本周將到貨；他表示，全州養老院人員21日已開始接種，隨著更多疫苗到貨，本周料將疫苗接種範圍擴大至其他一線人員和普通醫護；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，將有近15萬莫德納疫苗抵達紐約市，全市已接收疫苗中已有42%接種，遠高於全國水平。

葛謨表示，儘管上周紐約州遭遇暴雪，但並未影響疫苗分發和接種，全州已接種3萬8000人，為全美50州最多；其中，紐約市已經接收26萬7250劑，長島接收8萬6150劑，為疫苗最多的地區；他說，全州本周預計將有34萬6000劑莫德納疫苗和12萬劑輝瑞疫苗到貨，本周最多可能接收63萬劑疫苗；隨著疫苗到貨量增加，州府本周將擴大接種範圍，普通醫護人員、急救人員、法醫、喪葬人員和其他聚集場所員工將有機會接種。

同時，全州養老院人員21日起開始接種疫苗，所有養老院將有三個接種日，每個相隔兩周，所有長者將同批接種，工作人員則分兩批接種，共需三個接種日，預計將持續六周。

疫苗 紐約市 養老院

上一則

太「疫」外 長島校園不到10確診

延伸閱讀

不爽再被禁堂食 紐約市多家餐館拒絕招待葛謨

不爽再被禁堂食 紐約市多家餐館拒絕招待葛謨
英國失控！變種病毒感染率變強70% 倫敦人出逃 歐、加禁英航班

英國失控！變種病毒感染率變強70% 倫敦人出逃 歐、加禁英航班
疫期巨額採購 唯紐州、新州未公開明細

疫期巨額採購 唯紐州、新州未公開明細
不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨

不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨
英出現變異病毒 葛謨籲聯邦加強對英來客檢測管制

英出現變異病毒 葛謨籲聯邦加強對英來客檢測管制
葛謨簽行政令！餐館酒吧禁堂食 營業稅延3個月

葛謨簽行政令！餐館酒吧禁堂食 營業稅延3個月

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17
一天降雪量將超去年整冬，紐約市暴雪預警，耆老注意出行安全。(記者張晨/攝影)

紐約市第一場雪 降雪量將超去年整冬 耆老注意出行安全

2020-12-14 14:52
紐約市16日遭遇暴雪天氣，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，本次暴雪的降雪量為2016年以來最大，但並沒有比預期多。圖為在曼哈頓民眾們上下公車。路透

紐約市暴雪創2016年來最大 曼哈頓室外用餐今晚恢復

2020-12-17 11:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻
兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼