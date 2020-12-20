不滿再禁堂食 紐約市多家餐館拒招待葛謨

新冠疫情下，州府對紐約市餐飲業提出各類旨在防疫的禁令。（本報檔案照）

紐約市 多家餐館日前聯合發表聲明，為表達對州長葛謨 (Andrew Cuomo)再禁紐約市餐館室內堂食的抗議，宣布將拒絕招待葛謨到其餐館就餐。

紐約市多個餐館和酒吧業者日前在臉書上成立了一個名為紐約市開放餐館(NYC Restaurant Open)組織，抗議州府以防疫 為由不斷出台針對餐飲業的禁令，並宣布加入的成員餐館都不招待葛謨前去就餐，指出「他在紐約市的餐館不受歡迎」。

該組織成員之一的一家酒吧業主貝爾德(Larry Baird)表示，「葛謨可以在州府郊區的一些路邊小餐館用餐，但是在擁有全世界最多酒吧和餐館的紐約市，他不會被歡迎；如果他想借用洗手間，他可以去我的餐館門口的街角。」

另外一名小組成員則認為，州府對餐館以防疫為由的一系列限制「完全是精神分裂」：「他的這些規則根本沒有邏輯依據」；還有一名成員稱，「如果他希望受到款待，他可以前往市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)。」

這些紐約市餐飲業主的這一行為，旨在為表達對葛謨過去多次以防疫為由對餐館推出的各種禁令的不滿，尤其是近期再次禁止餐館室內堂食。

除了要禁止葛謨在他們經營的餐館用餐外，還有一些業主有創意地抗議葛謨防疫政策；史泰登島酒吧Mac's Public House的老闆普雷斯蒂(Danny Presti)就宣稱他的酒吧是「自治區」，免費為顧客提供食物和酒水，但希望他們離開時能以捐款拯救該店。

普雷斯蒂說「我們免費提供一切，你們可以來免費用餐喝酒，只是希望你們能捐款幫助我們繼續支付帳單」；普雷斯蒂日前因拒絕執行堂食防疫令而被捕，該酒吧窗戶上至今仍貼著標語「我們拒絕遵守紐約市長和州長提出的任何防疫規章制度。」