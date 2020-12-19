「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

三名專偷紐約皇后區輪胎的竊賊日前被捕，圖為示意圖。(本報檔案照)

三名連續半年內，在法拉盛 、貝賽與森林小丘等華裔聚集地盜竊好車輪胎的竊賊，日前被警方逮捕後移送法辦；檢方表示，這個犯罪團伙盜取了市值逾4萬元的輪胎與車框，以涉嫌重竊、毀壞汽車 與非法持有贓物的罪名提告，一經罪成，主犯最高面臨七年的刑期。

法律文件顯示，這個犯罪團伙從去年11月起至今年5月，連續在法拉盛、貝賽、森林小丘、新鮮草原、麥斯佩斯(Maspeth)與雷哥公園(Rego Park)等多地實施盜竊；文件稱，他們選在晚上作案，用千斤頂與扳手偷走街邊停車輛的輪胎與車框後，逃之夭夭。

警方最先鎖定本案的主嫌、30歲的帕切科(Jonathan Pacheco)，他於去年11月7日在橡園(Oakland Gardens)盜竊一輛2019年產的本田轎車時，被附近監控錄像拍下；視頻顯示，他先駕駛自己車輛到目標車輛旁，與幾名同夥迅速卸下車胎，用紙箱撐住目標車輛後，逃之夭夭。

帕切科在之後的六個月內，與同夥以相同方式盜走多輛轎車的輪胎，他聲稱共偷走「14個輪胎」，其中部分贓物賣給了調查的臥底警員，但檢方認為他涉及的竊案遠多於此。

警方於16日在賓州逮捕了帕切科，移送至紐約皇后區 接受法律的制裁，他的兩名同夥33歲的羅德里格斯(Fabian Rodriguez)與29歲的馬丁內斯(Jacob Martinez)也在當日落網。

三人於17日過堂，帕切科與羅德里格斯被控一級毀壞汽車、四級重竊與四級非法持有贓物，一經罪成將面臨七年的監禁；馬丁內斯被控四級重竊與四級非法持有贓物，罪成將面臨四年的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，這些不法分子以黑夜掩護，用千斤頂與扳手偷走大量汽車的輪胎，導致車主損失千元，他們將受到法律的制裁，若罪成將面臨監禁的懲戒。