紐約市單日新增2700名確診 7日平均陽性率6.22%

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)19日發推文表示,紐約市單日新增確診2700人,而隨著節日季的來臨,實踐防疫 措施將更加重要。

Here’s a look at Saturday’s #COVID19 indicators:



• 156 new hospitalizations

• 2,700 new cases

• 6.22% positivity rate (7-day avg.)



This weekend we need to double down on what works: practice social distancing, avoid large gatherings, and wear your masks.