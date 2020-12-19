我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

紐時披露 中共嚴控媒體報導新冠肺炎細節

紐約市單日新增2700名確診 7日平均陽性率6.22%

記者張晨／紐約報導
紐約市單日新增確診2700人，156人被收治入院，七天平均陽性率已經達6.22%。市長呼籲紐約人嚴格實踐防疫措施。(美聯社)
紐約市單日新增確診2700人，156人被收治入院，七天平均陽性率已經達6.22%。市長呼籲紐約人嚴格實踐防疫措施。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)19日發推文表示，紐約市單日新增確診2700人，而隨著節日季的來臨，實踐防疫措施將更加重要。

數據顯示，截止19日，紐約市新增確診2700人，156人被收治入院，七天平均陽性率已經達6.22%。

白思豪表示，這個周末，紐約人需要嚴格實踐防疫措施，「而這是我們強調了幾乎一年的：保持社交距離、避免大集會以及配戴口罩。」

年末將至，節日季的防疫措施將更加重要，白思豪表示，每個人的頭號願望都應該是保持健康，不要冒險旅行，而如果必須旅行，也請在返回後進行測試和隔離，不要與不認識的人聚會，且限制室內購物。

紐約市 白思豪 防疫

上一則

華女法拉盛街口被撞 急尋逃逸肇事駕駛

延伸閱讀

特殊高中入學考試定了！1/27開始…初中取消篩選錄取

特殊高中入學考試定了！1/27開始…初中取消篩選錄取
紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月實現全民接種

紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月實現全民接種
紐約市暴雪創2016年來最大 曼哈頓室外用餐今晚恢復

紐約市暴雪創2016年來最大 曼哈頓室外用餐今晚恢復
白思豪盼紐約市進入暫停後 公校仍開放 教師工會反對

白思豪盼紐約市進入暫停後 公校仍開放 教師工會反對
暴雪來襲 紐約市戶外用餐、換邊停車暫停

暴雪來襲 紐約市戶外用餐、換邊停車暫停
防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州單日新增1萬2697例 紐約市占4499例

2020-12-18 20:47
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕