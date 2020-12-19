紐約市單日新增2700名確診 7日平均陽性率6.22%

紐約市單日新增確診2700人，156人被收治入院，七天平均陽性率已經達6.22%。市長呼籲紐約人嚴格實踐防疫措施。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)19日發推文表示，紐約市單日新增確診2700人，而隨著節日季的來臨，實踐防疫 措施將更加重要。

Here’s a look at Saturday’s #COVID19 indicators:



• 156 new hospitalizations

• 2,700 new cases

• 6.22% positivity rate (7-day avg.)



This weekend we need to double down on what works: practice social distancing, avoid large gatherings, and wear your masks. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 19, 2020

數據顯示，截止19日，紐約市新增確診2700人，156人被收治入院，七天平均陽性率已經達6.22%。

白思豪表示，這個周末，紐約人需要嚴格實踐防疫措施，「而這是我們強調了幾乎一年的：保持社交距離、避免大集會以及配戴口罩。」

年末將至，節日季的防疫措施將更加重要，白思豪表示，每個人的頭號願望都應該是保持健康，不要冒險旅行，而如果必須旅行，也請在返回後進行測試和隔離，不要與不認識的人聚會，且限制室內購物。