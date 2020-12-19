我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東時間21時直播「Our Hope線上演唱會」 為華人高歌

國會議事到周末 力拚通過9000億美元振興案

紐約華埠市警5分局局長致信世界日報 感謝轄區民眾支持

記者張晨／紐約報導
華埠五分局局長張保羅向本報致信，感謝華埠社區這一年對五分局的支持。(資料照，記者張晨／攝影)
華埠五分局局長張保羅向本報致信，感謝華埠社區這一年對五分局的支持。(資料照，記者張晨／攝影)

華埠市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)近日向本報致信，感謝華埠社區這一年對五分局的支持；他表示，正是民眾作為堅強後盾，才能使警民關係和諧，警務和治安更進一步。

張保羅表示，在這充滿挑戰和動蕩的一年即將結束之際，再次感恩自己能服務在這個充滿多元化和包容、尊重的社區；他敬佩每位轄區民眾所展現出的力量和韌性。

「大家在未知的前景中依然保持樂觀，努力工作，而這就是華埠社區的特殊之處，它將成為紐約市疫情中恢復的燈塔。 」張保羅表示，從疫情開始之初，許多個人與社區組織向五分局捐贈物資，而這之中不僅包括防疫用品，還包括食品、藥物等。

而六月反暴警與削減預算發生後，五分局也忙於協調與維護示威中產生的一系列治安問題；張保羅表示，華埠民眾表現出了一如既往的支持，「這讓我覺得我們做的還不夠，許多人站出來表示支持警察的工作，五分局的所有警員都是幸運的。」慶幸在共同度過難關時，沒有任何難以克服的障礙。

在這不平凡的一年，許多人堅守在崗位、日復一日的工作並沒有被人所認識，張保羅表示，就像在疫情、歷史大选和重要的社會對話中，一切都變得比以往更複雜。

「更不用說在共同承擔責任和信任的基礎上建立持久關係，同時解決犯罪問題了。」他表示，但轄區民眾已經證明了這一切都不會變成阻礙，五分局轄區是全市最好的地區。

張保羅表示，謹代表五分局的每位警員，花一點時間向在這一不平凡的一年中與我們並肩站立的每一個人表示由衷的感謝。

「我希望大家保持健康和安全，我期待著我們在2021年的繼續合作，一如既往，五分局也隨時在這裡為您服務。」他說。

華埠 疫情 紐約市

上一則

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

延伸閱讀

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
哈佛校長致信拜登 籲恢復國際生簽證

哈佛校長致信拜登 籲恢復國際生簽證
僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送

僑教中心主任黃正杰將返台 中華公所歡送
唱出抗疫新希望 今晚「五力全開」

唱出抗疫新希望 今晚「五力全開」
紐約暴雪 連人帶車深埋雪堆10小時 幸運獲救

紐約暴雪 連人帶車深埋雪堆10小時 幸運獲救
1張圖／紐約州單日新增1萬2697例 紐約市占4499例

1張圖／紐約州單日新增1萬2697例 紐約市占4499例

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11

1張圖／紐約州單日新增1萬2697例 紐約市占4499例

2020-12-18 20:47
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28
毛波。（圖片取自廈門大學）

廈大教授間諜案達認罪協議 毛波16日獲釋返中國

2020-12-14 15:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕