紐約華埠市警5分局局長致信世界日報 感謝轄區民眾支持

華埠五分局局長張保羅向本報致信，感謝華埠社區這一年對五分局的支持。(資料照，記者張晨／攝影)

華埠 市警五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)近日向本報致信，感謝華埠社區這一年對五分局的支持；他表示，正是民眾作為堅強後盾，才能使警民關係和諧，警務和治安更進一步。

張保羅表示，在這充滿挑戰和動蕩的一年即將結束之際，再次感恩自己能服務在這個充滿多元化和包容、尊重的社區；他敬佩每位轄區民眾所展現出的力量和韌性。

「大家在未知的前景中依然保持樂觀，努力工作，而這就是華埠社區的特殊之處，它將成為紐約市 從疫情 中恢復的燈塔。 」張保羅表示，從疫情開始之初，許多個人與社區組織向五分局捐贈物資，而這之中不僅包括防疫用品，還包括食品、藥物等。

而六月反暴警與削減預算發生後，五分局也忙於協調與維護示威中產生的一系列治安問題；張保羅表示，華埠民眾表現出了一如既往的支持，「這讓我覺得我們做的還不夠，許多人站出來表示支持警察的工作，五分局的所有警員都是幸運的。」慶幸在共同度過難關時，沒有任何難以克服的障礙。

在這不平凡的一年，許多人堅守在崗位、日復一日的工作並沒有被人所認識，張保羅表示，就像在疫情、歷史大选和重要的社會對話中，一切都變得比以往更複雜。

「更不用說在共同承擔責任和信任的基礎上建立持久關係，同時解決犯罪問題了。」他表示，但轄區民眾已經證明了這一切都不會變成阻礙，五分局轄區是全市最好的地區。

張保羅表示，謹代表五分局的每位警員，花一點時間向在這一不平凡的一年中與我們並肩站立的每一個人表示由衷的感謝。

「我希望大家保持健康和安全，我期待著我們在2021年的繼續合作，一如既往，五分局也隨時在這裡為您服務。」他說。