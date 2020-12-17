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紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月全民接種

紐約市5200名醫護已接種疫苗 白思豪望6月實現全民接種

記者和釗宇／紐約報導
紐約市斯韋爾醫療系統(Northwell Health)重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)接種新冠疫苗。(美聯社)
紐約市斯韋爾醫療系統(Northwell Health)重症監護室(ICU)主任護士琳賽(Sandra Lindsay)接種新冠疫苗。(美聯社)

數據顯示，儘管新冠疫苗接種已經啟動，但紐約州新冠疫情仍在反彈；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日表示，全市已有超過5200名醫護人員接種疫苗，樂觀預計到明年6月實現全民接種，但再次警告紐約市可能進入「暫停」防疫。

白思豪表示，目前紐約市已經接收4萬2900劑疫苗，已有5200名一線醫護人員接種疫苗；他表示，正常情況下，全市民眾應能在明年6月接種完畢；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，疫苗能否按計畫接種弄取決於供應量，他預計莫德納疫苗本周將獲聯邦食品和藥品管理局(FDA)批准，另外還有兩種疫苗在實驗之中。

此前阿拉斯加州有醫護接種疫苗後出現嚴重過敏反應送醫，引起公眾對疫苗安全性的質疑；喬克西和市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，全市接種的醫護人員中仍未發現嚴重的副作用，將嚴密監控後續動向；卡茲說，全市11所公立醫院的所有人員將在三周內完成疫苗接種。

數據顯示，紐約市七天平均的每10萬人住院人數已經升至3.06人，高於兩人的警戒線，七天平均檢測陽性率已經超過6%；卡茲表示，全市公立醫院已經停止擇期手術，目前公立醫院的病床占用率為65%，還有三分之一的病床可供使用；他說，當下的情況要比春季疫情時要好，因為住院者病情的嚴重程度沒有春季時嚴重。

白思豪此前多次表示，預計聖誕節後紐約市將進入「暫停」防疫；他說，若疫情繼續以目前速度反彈，醫療資源可能枯竭，導致更多人死亡，只有「暫停」防疫才能控制疫情，而聖誕節後則是一個不錯的時間點，因為此時經濟活動已經放慢；他說，市府會持續與州府就此事溝通，州府將做最後決定。

紐約市 疫苗 疫情

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