白思豪盼紐約市進入暫停後 公校仍開放 教師工會反對

穆格魯認為，若紐約市再次進入「暫停」狀態，那麼保持公校開放是不負責任的。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，紐約市 可能於聖誕節後進入「暫停」(PAUSE)防疫狀態，關閉所有非必要行業，但希望公校 保持開放；但教師聯合工會(UFT)則認為，如果疫情嚴重到全市都需再次進入「暫停」狀態的程度，那麼保持公校開放是不負責任的做法。

白思豪15日說，經歷二次關閉後，再次重開的870所公校中，目前只有41所因為零星病例而暫時關閉，他認為學校整體依然安全，因此希望就算紐約市進入居家避疫階段，學校也能保持開放。

此前贊成市長決定於上周重開公校的UFT主席穆格魯( Michael Mulgrew)則認為，市長這一做法並不可取，他指出，如果疫情嚴重到全市都需再次進入「暫停」狀態的程度，那麼保持公校開放是不負責任的。

不過公校開放與否最終決定權仍在州府，州府規定的關校門檻是該地區平均陽性率超過9%，不確定州長是否會改變該數字指標，16日市府數據顯示七天平均陽性率為5.71%。

目前紐約市有約19萬名學生到校上課，若公校再次關閉，他們是主要受影響群體；初高中仍維持完全線上教學至1月。

市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)多次強調，學校防疫措施完善，數月來檢測陽性率並未上升；但隨著氣溫繼續持續下降，很多教室內的窗戶難以保持開放，需要教育局 在所有教師安裝通風系統，教育局表示他們購置了6萬台空氣淨化器，可以保證教師窗戶關閉情況下師生的安全。