我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／麥康諾與巴維理的選擇、疫苗紓困下一步

Fed維持零利率不變 調高GDP預測值

白思豪盼紐約市進入暫停後 公校仍開放 教師工會反對

記者金春香／紐約報導
穆格魯認為，若紐約市再次進入「暫停」狀態，那麼保持公校開放是不負責任的。（市長辦公室提供）
穆格魯認為，若紐約市再次進入「暫停」狀態，那麼保持公校開放是不負責任的。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)日前表示，紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」(PAUSE)防疫狀態，關閉所有非必要行業，但希望公校保持開放；但教師聯合工會(UFT)則認為，如果疫情嚴重到全市都需再次進入「暫停」狀態的程度，那麼保持公校開放是不負責任的做法。

白思豪15日說，經歷二次關閉後，再次重開的870所公校中，目前只有41所因為零星病例而暫時關閉，他認為學校整體依然安全，因此希望就算紐約市進入居家避疫階段，學校也能保持開放。

此前贊成市長決定於上周重開公校的UFT主席穆格魯( Michael Mulgrew)則認為，市長這一做法並不可取，他指出，如果疫情嚴重到全市都需再次進入「暫停」狀態的程度，那麼保持公校開放是不負責任的。

不過公校開放與否最終決定權仍在州府，州府規定的關校門檻是該地區平均陽性率超過9%，不確定州長是否會改變該數字指標，16日市府數據顯示七天平均陽性率為5.71%。

目前紐約市有約19萬名學生到校上課，若公校再次關閉，他們是主要受影響群體；初高中仍維持完全線上教學至1月。

市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)多次強調，學校防疫措施完善，數月來檢測陽性率並未上升；但隨著氣溫繼續持續下降，很多教室內的窗戶難以保持開放，需要教育局在所有教師安裝通風系統，教育局表示他們購置了6萬台空氣淨化器，可以保證教師窗戶關閉情況下師生的安全。

公校 紐約市 教育局

上一則

紐約皇后區公共圖書館推出免費遠程打印服務

下一則

紐約市、長島公校17日關閉 改以線上授課

延伸閱讀

紐約市已1600名醫護接種疫苗 無嚴重副作用

紐約市已1600名醫護接種疫苗 無嚴重副作用

暴雪來襲 紐約市戶外用餐、換邊停車暫停

暴雪來襲 紐約市戶外用餐、換邊停車暫停
防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

防疫！紐約市預計聖誕節後暫停
紐約市最差房東榜 移民社區占比高

紐約市最差房東榜 移民社區占比高

白思豪：預計聖誕節後進入「暫停」防疫 可能持續數周

白思豪：預計聖誕節後進入「暫停」防疫 可能持續數周
紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈

紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈

熱門新聞

「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

1張圖／紐約州新增確診破萬人 染疫總數破79萬

2020-12-15 20:40
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」