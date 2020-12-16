大雪如約而至 紐約布魯克林華人商家提前下班

大雪如約而至，布碌崙多個商家提前結束營業。(記者顏潔恩/攝影)

紐約首場大雪16日如約而至，從當天一早先是持續低溫，從下午2時開始飄下鵝毛大雪；在布碌崙（布魯克林）8大道 ，市清潔局早已準備大卡車在路面上撒鹽，不少華人 店家在天空飄雪後也紛紛收攤，提早下班。

16日上午在8大道街上可看到民眾趁最後時間趕緊到超市買菜，爭取在飄大雪前回家；不少在路邊擺攤的攤販看見天空飄雪後便收拾東西回家， 8大道多個華人餐廳和酒樓也因暴雪將提前結束營業。

市清潔局在下雪前也出動多輛大卡車往路面上撒鹽，並停駐在街邊等待鏟雪；許多華人商家的店門前也撒了鹽巴，並擺放雪鏟在門邊，為之後的積雪剷除工作做準備。

金皇廷酒樓老闆陳善莊表示，原本每天都晚上10點才打烊，但當天出於員工和顧客的安全著想，將提前到下午5點便結束營業，他解釋下午下雪後可能持續數個小時，5點鐘的路況還不算太糟糕；然而隔天是否能照常營業則要視當天的積雪情況，若積累8至12吋的積雪，相信民眾也無法出門消費，可能就得繼續關門。

經營越南 餐廳的業者則表示，目前市府室內堂吃禁止後，全程做外賣生意；他說今日大雪將斷斷續續而降，可能可以持續提供外賣服務，但如果數個小時後的路況實在太糟糕，那也只能提前下班。