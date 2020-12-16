我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed維持零利率不變 調高GDP預測值

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

大雪如約而至 紐約布魯克林華人商家提前下班

記者顏潔恩／紐約報導
大雪如約而至，布碌崙多個商家提前結束營業。(記者顏潔恩/攝影)
大雪如約而至，布碌崙多個商家提前結束營業。(記者顏潔恩/攝影)

紐約首場大雪16日如約而至，從當天一早先是持續低溫，從下午2時開始飄下鵝毛大雪；在布碌崙（布魯克林）8大道，市清潔局早已準備大卡車在路面上撒鹽，不少華人店家在天空飄雪後也紛紛收攤，提早下班。

16日上午在8大道街上可看到民眾趁最後時間趕緊到超市買菜，爭取在飄大雪前回家；不少在路邊擺攤的攤販看見天空飄雪後便收拾東西回家， 8大道多個華人餐廳和酒樓也因暴雪將提前結束營業。

市清潔局在下雪前也出動多輛大卡車往路面上撒鹽，並停駐在街邊等待鏟雪；許多華人商家的店門前也撒了鹽巴，並擺放雪鏟在門邊，為之後的積雪剷除工作做準備。

金皇廷酒樓老闆陳善莊表示，原本每天都晚上10點才打烊，但當天出於員工和顧客的安全著想，將提前到下午5點便結束營業，他解釋下午下雪後可能持續數個小時，5點鐘的路況還不算太糟糕；然而隔天是否能照常營業則要視當天的積雪情況，若積累8至12吋的積雪，相信民眾也無法出門消費，可能就得繼續關門。

經營越南餐廳的業者則表示，目前市府室內堂吃禁止後，全程做外賣生意；他說今日大雪將斷斷續續而降，可能可以持續提供外賣服務，但如果數個小時後的路況實在太糟糕，那也只能提前下班。

市清潔局派車停駐在街邊，為之後的鏟雪工作做準備。(記者顏潔恩/攝影)
市清潔局派車停駐在街邊，為之後的鏟雪工作做準備。(記者顏潔恩/攝影)
市清潔局出動卡車在8大道路面上撒鹽。(記者顏潔恩/攝影)
市清潔局出動卡車在8大道路面上撒鹽。(記者顏潔恩/攝影)

8大道 華人 越南

上一則

60多個組織示威 要求市府拒絕土地重新規畫案

下一則

MTA:只要聯邦撥款45億 未來數月就不需裁員和減班次

延伸閱讀

研究：紐約市淨流失7萬人口 經損340億

研究：紐約市淨流失7萬人口 經損340億
郭納德致函MTA 促勿漲價

郭納德致函MTA 促勿漲價
報假案持槍搶急救人員 布碌崙警緝惡匪

報假案持槍搶急救人員 布碌崙警緝惡匪
令師生群聚用餐 布碌崙公校校長面臨處分

令師生群聚用餐 布碌崙公校校長面臨處分
詐騙7房主房產 布碌崙無良律師被捕

詐騙7房主房產 布碌崙無良律師被捕
紐約華裔喜愛釣魚撈蟹水域污染嚴重 聯邦將調查

紐約華裔喜愛釣魚撈蟹水域污染嚴重 聯邦將調查

熱門新聞

「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

1張圖／紐約州新增確診破萬人 染疫總數破79萬

2020-12-15 20:40
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」