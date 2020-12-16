葛謨:保險須全額支付疫苗費用 第二階段接種1月底開始

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)16日表示，全州已有接收超過8萬7000劑輝瑞疫苗 ，州金融服務廳(Department of Financial Services)已指示全州健保業者，必須全額覆蓋新冠疫苗費用；他還表示，針對關鍵行業員工、高危普通人群的第二階段疫苗接種預計將於1月底開始。

紐約州本輪將收到17萬劑輝瑞疫苗；葛謨表示，紐約州目前已接收7萬7025劑用於給高危醫護人員接種的疫苗，超過4000名醫護人員已經接種；餘下的8萬劑左右輝瑞疫苗將於未來幾日內送達，用於養老院人員接種；他說，若聯邦食品和藥品管理局(FDA)本周能批准莫德納(Moderna)新冠疫苗使用，下周將有34萬6000劑莫德納疫苗到貨，繼續用於第一階段後期為其他醫護和急救人員接種。

根據州府制定的疫苗接種計畫，第一階段接種過後，第二階段接種將面向消防員、警員、教師等的關鍵行業員工，以及65歲以上老人、基礎疾病患者等高危人群；葛謨表示，若後續疫苗供應量充足，第二階段接種預計將於明年1月底開始。

葛謨表示，目前州府已經在各地設立地方疫苗接種中心，由各地醫療機構領導；他已責令各中心須與社區組織合作，最晚於明年1月首周提交第二階段疫苗接種計畫，並上報州府批准；葛謨要求，接種計畫應當包括疫苗宣傳、需求確定、快速分發、確保公平等內容，州府將監管計畫的執行並提供運營、物流等支援。

他還說，為實現快速大範圍接種疫苗，紐約州須保證疫苗對所有人免費；葛謨已經責令州金融服務廳指示全州健保業者，須為民眾全額覆蓋新冠疫苗及相關的費用；同時，州府也上線網站www.ny.gov/vaccine，方便民眾查詢疫苗接種進度和其他信息。