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時報廣場跨年線上播出 特別嘉賓為「2020年防疫英雄」

記者顏潔恩／紐約報導
時報廣場跨年活動今年改為線上舉行，倒計時和水晶燈落下環節仍會繼續。(本報檔案照)
時報廣場跨年活動今年改為線上舉行，倒計時和水晶燈落下環節仍會繼續。(本報檔案照)

受到新冠肺炎疫情帶來的挑戰，2020年紐約時報廣場的跨年倒數活動將改以線上方式進行，為避免人潮聚集將封鎖廣場，這將是紐約市114年來首次不開放民眾入場；但水晶球仍會如往年一樣照常落下，美國傳奇歌手葛洛莉亞蓋諾(Gloria Gaynor)也將獻聲熱唱，而今年選出的特別嘉賓則是「2020年防疫英雄」，將在典禮上致敬所有前線防疫人員。

時報廣場跨年活動主辦單位9月便預告今年形式將因疫情做出調整，加強視覺與數位內容，補足有限的現場演出，讓民眾待在家透過電視與網路收看直播；策畫人員表示，已和醫療團隊諮詢過安全意見，所有踏入場地的人都將事先接受檢測，除上台表演者之外，全部人全程將戴著口罩、保持社交距離。

時報廣場聯盟(Times Square Alliance)日前公布跨年演出陣容，曾獲葛萊美獎的美國女歌手葛洛莉亞蓋諾受邀獻唱激動人心的名曲「我會活下去」(I Will Survive)，在上一屆接下跨年主持棒的男演員班奈(Jonathan Bennett)也確定回歸。

作為傳統，主辦單位每年都會邀請特定人物擔任特別嘉賓，他們往往都是在政界、娛樂界、法界等有名的公眾人物；今年疫情下醫護人員、必要行業工作者協助民眾度過艱難的一年，主辦單位特別開設「2020防疫英雄」(Heroes of 2020)環節，邀請一群前線人員擔任特別嘉賓，向他們致敬。

時報廣場聯盟主席湯普金斯(Tim Tompkins)表示，特別嘉賓在慶典中有著舉足輕重的作用，尤其在共同迎接世界新的起點時，傳遞的一種堅定和精神；他說今年覺得最適合表彰這些前線人員，「他們用自身的力量、決心，不知疲憊的協助國家度過難關，還要感謝他們的家人，本身也面臨著犧牲」。

跨年活動除各大電視台將現場轉播外，民眾也能通過網路廣播收看，包括TimesSquareNYC.org、NewYearsEve.nyc、 Livestream.com/2021或TimesSquareBall.net。

時報廣場 疫情 防疫

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