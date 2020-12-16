紐約市已1600名醫護接種疫苗 無嚴重副作用

14日，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)，一位護士接種了新冠疫苗。(美聯社)

紐約市 公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)16日首次注射新冠疫苗 ，兩名來自艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)的護士接種；市長白思豪(Bill de Blasio)16日表示，全市在過去48小時內已經為1600名醫護人員接種，目前沒有發現嚴重的副作用；他說，儘管當下公立醫院病床仍有富餘，但疫情 數字仍在不斷上升，令人擔憂。

白思豪表示，公立醫院首次注射選在艾姆赫斯特醫院具有特殊意義，因為艾姆赫斯特醫院在春季的疫情中經歷嚴峻考驗；他說，全市在過去48小時已經為1600名一線醫護人員接種疫苗，未來的日接種量會不斷增加；衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前尚未在紐約市1600名接種者身上發現嚴重的副作用；不過，有人在注射後24到48小時出現疼痛、乏力、肌肉痛等輕微副作用是正常的。

儘管疫苗已經開始接種，白思豪表示，當下疫情仍在反彈之中；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，目前全市11家公立醫院的普通病床和ICU仍有三分之一未用，因此仍有接受更多病人的空間；他說，目前11家醫院共有280名新冠病人住院，相比之下4月疫情高峰時曾多達4000個，未來公立醫院也會繼續補充人手，加速接種疫苗；他表示，預計艾姆赫斯特醫院未來三周就能讓所有人員接種完畢。