紐約市警將收首批疫苗，希爾：不會強制警員接種。(記者張晨/攝影)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)15日在接受每次採訪時表示，市警預計將在幾周內收到首批疫苗，但他同時也表示，將不會強制部門成員接種。

希爾在當天接受NY1採訪時表示，紐約市警首席醫生克萊因曼(Eli Kleinman)和人事主管莫拉萊斯(Martin Morales)正在與州和市衛生廳合作，為疫苗的到來做「全力以赴的」準備。

希爾稱，為市警運送的第一批疫苗預計將在12月底或1月初到達，但疫苗的接種不是強制性的；「我們不會強制警員們接種疫苗，」他說，會與接種流感疫苗 的政策類似

市長白思豪 (Bill de Blasio)表示，至少到目前為止還不需要進行免疫接種，因為「眼下的目的是集中於教育民眾並讓人們自願選擇接種。」

「我們對人們疫苗接種的態度，最好的方法是教育為主，讓他們參與進來——回答他們所擔心的問題。」他表示，這種自願行為越多，控制疫情的境況就越好。

白思豪指出，如今市府仍在討論如何更接近全市的主要勞動力，而因勞動力中有不同的組成部分，涉及的行業也非常冠。

市警察工會(The Police Benevolent Association，簡稱PBA)反對對警員實施強制的接種疫苗，「PBA認為，這是個人的醫療決定，每位警員應該與自己的醫生協商後做出。」本月早些時候，一名工會發言人表示。

希爾表示，與此同時，市警正在「安排大量的後勤工作，如何運送，由誰接種」，並向警員們提供有關疫苗安全性的信息。

「希望這是紐約市向前邁出的一大步，」他說。

本周聯邦政府批准的首支新冠疫苗抵達美國各地，包括紐約；這種疫苗由位於曼哈頓的輝瑞公司和德國BioNTech公司聯合開發，並獲得了聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權。

在第一批全國範圍內運送的疫苗中，紐約市將獲得總計7萬2000劑疫苗，而46萬5000劑疫苗預計將在未來三周內運送到紐約市。