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紐約長島部分地區或有14吋降雪 兩郡政府已備應對計畫

記者朱蕾／紐約報導
長島兩郡政府已為暴風雪做好準備，圖為降雪預報。(News 12視頻截圖)
長島兩郡政府已為暴風雪做好準備，圖為降雪預報。(News 12視頻截圖)

紐約長島部分地區預計16日至17日迎來多達14吋的降雪，沿海地區的風速最高時可達每小時40至50哩；長島納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)15日均宣布應對這場暴風雪的計畫，也提醒民眾暴風雪期間盡量不要出門。

根據天氣預報，長島16日下午4時左右開始下雪或雨夾雪，持續約15小時，在16日晚9時至17日早9時出現最大降雪，納蘇郡西北部降雪量最大，蘇福克郡東端(East End)最小；預計17日中午逐漸減小。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，預計該郡部分地區會有最多14吋的降雪，他們已為此次暴風雪準備了87輛清雪卡車來清理路面積雪；該郡緊急管理辦公室(The Office of Emergency Management)16日早7時起開始工作，並會一直開放到暴風雪結束。該郡取暖中心也將向所有需要取暖的人開放。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)表示，強風可能會導致停電，該郡正在與供電公司PSEG長島緊密合作準備應對。

兩郡政府都要求民眾在暴風雪期間在家工作或提早回家，以便工作人員可以清理道路。

暴風雪 長島 降雪

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