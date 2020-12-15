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白思豪：預計聖誕節後進入「暫停」防疫 可能持續數周

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，預計紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉所有非必要行業，可能持續數周，但希望屆時公校能保持開放。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，預計紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉所有非必要行業，可能持續數周，但希望屆時公校能保持開放。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，預計紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉所有非必要行業，可能持續數周，但希望屆時公校能保持開放；衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，公眾何時可以開始接種疫苗取決於疫苗的供應量，希望明年年中可以完成接種工作。

這已經是白思豪連續第二天強調「暫停」防疫的可能性，因紐約市第二波新冠疫情仍在反彈，可能造成醫療資源緊張；他預計紐約市可能在聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉非必要行業，情形大致與春季時相同，但也可能作出些許調整；他說，當前疫苗已經開打，「暫停」防疫實施後，若運氣好再加上民眾嚴格防疫，可能堅持數周就可結束「暫停」防疫。

白思豪表示，即便全市進入「暫停」防疫，他仍傾向於公校繼續開放實體課；但他表示，是否進入「暫停」防疫以及學校是否繼續開放，最終決定權在州府。

有關疫苗，市衛生局長喬克西表示，全市42所醫院15日將接收4萬餘劑疫苗，本周和下周主要為高危醫護人員接種，養老院人員則從下周起接種，預計這兩類人群到明年1月可接種完畢，接下來則是其他醫護人員和其他關鍵行業高危人員；他說，當下無法預計普通民眾何時能夠接種，因為這取決於疫苗的供應量，預計本周末將出現更多信息，但希望明年年中完成普通人群接種。

防疫 紐約市 疫苗

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