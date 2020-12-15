紐約市最差房東榜 移民社區占比最高 NYCHA連三年在冊

2020紐約市最差房東榜單有色、移民社區占多，NYCHA連續三年在冊。(記者張晨/攝影)

市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)15日召開記者會公布2020年全市最差房東 榜單，其中有色及移民社區惡房東占比最高，而服務全市40萬低收入政府樓住戶的市房屋局(New York City Housing Authority)已經連續三年上榜；威廉姆斯抨擊白思豪政府的「不作為」，並且已經讓許多紐約人「失去了希望」。

因今年新冠疫情的肆虐，許多人被迫待在家中，而這讓原本不達標的住房條件變得更加危險，威廉姆斯表示，白思豪政府本身就屬於最差房東之列，部分原因是他在任期內一次又一次地未能讓「壞人」承擔責任。

報告稱，隨著白思豪開始其任期的最後一年，全市許多住宅樓，尤其是政府樓的修繕任務數量急劇增加，而許多大樓的安全標準已經「嚴重惡化」。

威廉姆斯還指出，而政府樓內兒童被診斷鉛中毒的數量已經達到了「毀滅性的」水平；「我們今天面臨的問題不再是前任政府採取的任何行動，而是現任政府的徹底失敗，以及承擔這些失敗的必要性。」他說，將與全市的租戶和倡導人士一起，通過立法和組織，繼續讓白思豪和名單上的所有惡房東承擔責任。

紐約市 調查部門(NYC Department of Investigation)於上周發布的報告顯示，NYCHA未能妥善監督政府樓中數千例鉛修復工作，也未能在維修過程中妥善保護住戶免受有毒物質傷害，而正因為其管理不善導致了2019年聯邦政府的部分接管。

最差房東名單是根據市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation Development)提交的違章建築記錄得出的。

2020年紐約市私人最差房東的前五名包括布碌崙(布魯克林)的科恩(Jason Korn)，他的十棟樓有1822起公開違反HPD的行為，而其在去年在也同樣名列差房東榜首。

排名第二的是Lewis Barbanel/Barberry Rose properties，其中位於曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)和英吾德(Inwood)的多處房產有1383起公開違反了HPD的規定。

拉斐爾(Robert Raphael)、可汗(Abdul Khan)和布勞(David Blau)分別以1229起公開違規事件、1195起和952起違規位列榜單前五名。

「我們再次看到，新冠疫情下紐約市所暴露出的不公平現象，而和食物供給不足、教育資源匱乏、街頭暴力案件以及如今談論的住房問題連結在一起的最終受害者就是五大區的有色、低收入及移民社區。」威廉姆斯說。

在疫情大流行期間，租戶投訴和向HPD提交的違規行為大幅減少，而威廉姆斯猜測，房客可能在這個特殊時期不願意「多找麻煩」，以免接觸他人有暴露的風險。

但報告還指出，向HPD報告的更多違規行為，包括供暖或熱水不足、發霉等，在疫情期間都沒有得到解決。