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紐約中國民族樂團年度音樂會 疫情下首移網路

記者洪群超／紐約報導
紐約民族樂團年度音樂會因疫情轉為網路舉辦。（主辦方提供）
紐約民族樂團年度音樂會因疫情轉為網路舉辦。（主辦方提供）

因新冠疫情影響，成立59年的紐約中國民族樂團（The Chinese Music Ensemble of New York），今年度的音樂會首次改為線上進行，將於27日登場，以「感恩與希望」為題，希望通過中國傳統音樂，為飽受疫情煎熬的民眾帶來心靈的慰藉與對未來的希望。

「這是樂團首次嘗試現場錄制與曲目精選的方式，通過線上為大家呈現一場完整的音樂會。」樂團藝術總監陳玥駸介紹，這場音樂會將由青年演奏家翁夢昕、孫薇、範琛、王陽等以江南絲竹名曲「行街」開場，新增設的學生表演單元將由古箏講師孫薇、胡琴講師楊飛飛、笛簫講師徐煜源所選送的三位優秀學生表演，包括11歲的古箏學生李言蕾 (Grace Li) ，學習二胡的非洲裔軟體工程師Shalisha Witherspoon 和來自新澤西的余祐安。

上半場演出中，還包括青年琵琶演奏家劉璐帶來的「彜族舞曲」和喬丹婷等帶來的絲弦五重奏「牧羊曲」等。

此外，樂團還特別邀請中國笛簫演奏家、中國歌劇舞劇院獨奏演員喻曉慶，將在下半場帶來原創簫代表作「曼舞」；作曲家胡之華將在本次音樂會中全球首演原創作品 「女中豪傑+穿旗袍的女子」，融合民樂、鋼琴、說、唱等形式；胡琴演奏家楊飛飛則將帶來充滿俠骨柔情的中胡、二胡、板胡獨奏「太極琴俠」。

本場音樂會還將有彈撥樂三重奏「絲」，具有異域風情的民族室內樂「敦煌新語」，以及大型民族管弦樂作品「喜訊到邊塞」。

“自建團以來，我們始終銘記立足紐約、弘揚中國民族民間音樂的初衷，從上個世紀七十年代至今，每年的音樂會從未缺席。」團長孫洪濤表示，「受疫情影響，今年的音樂會從音樂廳搬到了線上，但相信團員們精心策畫和準備的音樂會，能為疫情中的人們帶去新的希望。」

「感恩與希望」線上音樂會將在 Youtube 和臉書平台，於27日晚7時播出，觀眾可在 Youtube 或臉書直接搜索CMENY，關注直播；更多訊息可發電郵至：[email protected]

中國 疫情 紐約

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