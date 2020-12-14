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攜一本聖經、一桶汽油 曼哈頓教堂槍手曾被控謀殺未遂

記者張晨／紐約報導
身攜一本聖經、一桶汽油，曼哈頓教堂槍手曾被控謀殺未遂。(路透)
身攜一本聖經、一桶汽油，曼哈頓教堂槍手曾被控謀殺未遂。(路透)

位於曼哈頓哥倫比亞大學附近的地標性大教堂聖若望天主堂(The Cathedral Church of St. John the Divine)13日發生一起槍擊案，在聖誕頌歌表演期間，52歲的瓦斯奎茲(Luis Vasquez)隨身攜帶一本聖經、一罐汽油開槍掃射，隨後被警方擊斃，他曾經被控謀殺未遂。

警方表示，當日下午3時45分左右，案發地聖若望大教堂正在門外階梯上舉行免費的聖誕頌歌演出，有近百人參加，瓦斯奎茲當時身背背包、頭戴口罩、帽子，手持雙槍朝天射擊。

其隨後與隨後趕到的警員對峙，警方多次命令他放下武器，但他反倒將槍口對準警察，並大喊「殺了我！殺了我！」警方隨後開火還擊，槍手被中槍重傷，隨後被送至附近的西奈山醫院搶救，但不治身亡；案件還導致有兩名受害者中槍送醫，但所幸除槍手外無人死亡。

警方14日稱，瓦斯奎茲是一名布朗士居民，他於1990年在上西區因謀殺未遂而被捕，1989年被控出售毒品，2012年被控吸食大麻，一年前還因為攻擊他人而被控。

但據消息人士稱，目前還不清楚上述案件是如何判決的，一些逮捕行動已經被封存。

而當日與槍手交火的執勤警員——有22年警齡的哈珀(Jason Harper)和有九年警齡的古鐵雷斯(Daurys Gutierrez)案發時使用街邊垃圾桶作為掩體，並朝瓦斯奎茲大喊放下武器。

瓦斯奎茲拒絕後，警方開槍擊中了他的頭部。

警佐坎寧安(Kensington Cunningham)在市警工作了18年，當時他是該教堂的一名帶薪保安，也在案件中開了火。

紐約市警、約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)的警務研究教授奧唐奈(Eugene O 'Donnell)表示，警察們別無選擇，只能開槍。

「市警接受的訓練是，拿著槍，找掩護，祈禱你永遠不用它。」他說，「盡你所能不要用那把槍。」

槍手向普通平民開槍，危及民眾的性命，並乞求被殺，「這告訴你，他是死路一條。」奧唐奈，這是嫌犯在在告訴警方，唯一的結局就是以命相抵，「這就是他告訴你的，他的意圖非常清楚。」

警察 槍擊 紐約市

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