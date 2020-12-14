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葛謨:若病床利用率達90% 將「暫停」防疫 關非必要行業

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，許多人擔心關閉堂食，但真正應該擔心的是重新回到「暫停防疫」，「如果照現在的形勢發展下去，我們最終定會關閉經濟。」（本報檔案照）
葛謨表示，許多人擔心關閉堂食，但真正應該擔心的是重新回到「暫停防疫」，「如果照現在的形勢發展下去，我們最終定會關閉經濟。」（本報檔案照）

紐約州新冠疫情仍在迅速反彈，州長葛謨(Andrew Cuomo)14日表示，若疫情繼續按照當下速度反彈，部分地區的醫療系統就將崩潰；州府決定，若一地按照當前疫情反彈速度，預計三周後病床利用率將達到90%，該地就將「暫停」防疫(PAUSE)，關閉所有非必要行業。

葛謨表示，若紐約州疫情繼續按照當下速度發展，一個月後全州新冠住院人數將增加一倍，達到1萬1000人，死亡人數將增加3500人，屆時包括紐約市、中部地區、門羅郡、伊利郡的醫療系統將崩潰。

為遏制疫情，紐約市已從14日起關閉堂食，其他許多地區的堂食人數限制在25%；葛謨表示，許多人擔心關閉堂食，但真正應該擔心的是重新回到「暫停防疫」，「如果照現在的形勢發展下去，我們最終定會關閉經濟。」

葛謨表示，按照目前各地的住院率增長速度，若某地區的病床利用率將在三周內達到90%，該地就將被畫入防疫「紅區」，進入「暫停」防疫，關閉所有非必要行業；他說，當下還沒有地區達到這一程度，因此民眾在假日季應當嚴格防疫，避免這一情況的出現。

紐約市 疫情 防疫

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