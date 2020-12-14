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紐約市第一場雪 降雪量將超去年整冬 耆老注意出行安全

記者張晨／紐約報導
一天降雪量將超去年整冬，紐約市暴雪預警，耆老注意出行安全。(記者張晨/攝影)
一天降雪量將超去年整冬，紐約市暴雪預警，耆老注意出行安全。(記者張晨/攝影)

紐約預計將在本周迎來今年入冬以來的第一場強降雪，氣象專家表示，預計一天之內的降雪量就可超過去年一整個冬天；雖然市清潔局已經做好了清掃準備，但仍呼籲紐約人，尤其年長者注意出行安全。

「這將是一場非常大的雪，從16日(周三)晚上開始，雪和風會夾雜而至，從而形成暴風雪。」氣象學家柯尼斯(Tom Kines)表示，雪會以每小時一到兩吋的量飄下。

如果風暴達到了它的最大潛力，一些地方可能會達到30吋，且一天內的降雪量就可能超過去年冬天的降雪量。

去年中央公園的降雪量只有4.8吋，是自2001至2002年以來的最低季節總量，一般來說，中央公園每年冬天的降雪量約為26吋。

但專家認為，這場雪落到地面後會較為蓬鬆，從鏟雪和清潔的角度來看是有利的，但不利的一面是，風力也會較強。

紐約市清潔局13日發布了「冬季運營資訊」，表示「我們的掃雪設備正在為各種冬季天氣做好準備。」

專家指出，雖然上周的初雪讓不少人興奮又開心，但本周的這場暴風雪預計會持續一整夜，民眾應盡可能待在室內，避免出行，周四早上通勤時間前可能難以及時清理掉道路積雪，或會導致當日學校停課。

而不時的小雪天氣也可能會一直持續至聖誕節前後，地面可能會泥濘或溼滑，提醒年長者需提前做好準備，減少出門，車輛出行時也須注意減速慢行，以免造成事故發生。

降雪 紐約市 暴風雪

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