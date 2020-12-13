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本周降雪多 紐約將迎白色聖誕

記者黃伊奕／紐約報導
未來一周紐約預計迎來大降雪。（本報檔案照）
未來一周紐約預計迎來大降雪。（本報檔案照）

包括紐約在內的美國東北地區14日起開始降溫，迎來小型雨夾雪，周三開始多場大型降雪陸續來襲，以白色世界迎接聖誕節到來。

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，東北部接下來一周將迎冬季暴風雪， 冷空氣13日晚間抵達後，紐約、新澤西、賓州地區會在周一迎來降雨或雨夾雪；紐約上州、新州西北山區、哈德孫山谷則會出現積雪，影響交通。

專家指出，紐約預計從周三起就會迎來暴風雪，「預計大雪將在周三下午抵達，並持續一整夜，民眾應盡可能待在室內，避免出行，周四早上通勤時間前可能難以及時清理掉道路積雪，或會導致當日學校停課。」

紐約市清潔局13日發布了「冬季運營資訊」，表示「我們的掃雪設備正在為各種冬季天氣做好準備。」

不過，氣象學家柯尼斯(Tom Kines)對此表示，民眾不用對此次降雪過於緊張，「此次預計是那種比較蓬鬆的大雪，並且將陸陸續續、一直飄到聖誕節之前」，紐約應會迎來一個白色聖誕節。

柯尼斯也表示，接下來一周暴風雪天氣，也意味著民眾在年末度假、購物計畫上必須更具戰略性，「那些計畫在本周購物的人，最好是安排在周二或周五」。

紐約市 聖誕節 暴風雪

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