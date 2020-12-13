聖誕頌歌變夢魘 槍手紐約教堂雙槍濫射

聖若望天主堂發生槍擊案，大批警員到場。（Getty Images）

13日下午，位於曼哈頓哥倫比亞大學附近的地標性大教堂聖若望天主堂(The Cathedral Church of St. John the Divine)在門口舉辦聖誕頌歌表演期間，發生驚魂槍擊 案，一名「武裝到牙齒」的槍手手持雙槍到場射擊，隨後還與趕到的警方展開槍戰；所幸除了嫌犯被警方擊斃外，沒有造成其他人員死亡。

警方表示，當日下午3時45分左右，緊鄰哥大、位於西112街交阿姆斯特丹大道上的聖若望大教堂正在門外階梯上舉行免費的聖誕頌歌演出，有近百人參加，突然一名背包、戴口罩的男子到場，左右手各持一把手槍，朝天射擊，並大喊大叫。

因此前發生過多起帶宗教因素的仇恨攻擊案件，紐約市 警從去年起在全市各宗教場所都有警力駐守；當日在該教堂駐防安保的警員立即和教堂安保配合，引導眾多驚慌失措的民眾躲入教堂內，並關上教堂大門，另有大批民眾衝到街上，以街泊車輛為掩體躲避。

據目擊案件的教堂發言人索伯特(Lisa Schubert)表示，槍擊是在音樂會結束後幾分鐘開始的，「一開始一切都很美好，然後突然槍手出現開始開槍，當時有數百人，每個人都嚇壞了，槍手至少開了20槍。」

據警方表示，槍手隨後站在教堂門口階梯的最頂端，朝天不停放槍，和快速趕來的大批警力對峙；警方多次命令他放下武器，但他反倒將槍口對準警察 ，並大喊「殺了我！殺了我！」警方隨後開火還擊，槍手被中槍重傷，隨後被送至附近的西奈山醫院搶救，但已不治身亡。案件還導致有兩名受害者中槍送醫，但所幸除槍手外無人死亡。

市警總局長希爾(Dermot Shea)不久後在現場舉行記者會，指出槍手有「長長的犯罪紀錄」，當日武裝到了牙齒，除了手持的兩把手槍外，警方還在他的背包內發現了一罐汽油、繩索、鋼絲、多把尖刀、一本聖經以及錄音帶。截至發稿，警方尚未公布槍手的作案動機。