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曼哈頓辦公樓空置率高 紐約房地產委員會建議改建住房

記者金春香／紐約報導
紐約房地產委員會提議對曼哈頓中城商業區進行重新規劃。（記者金春香／攝影）
紐約房地產委員會提議對曼哈頓中城商業區進行重新規劃。（記者金春香／攝影）

目前曼哈頓中城辦公樓空置率近14%，州長葛謨(Andrew Cuomo)將審核一項建議將辦公樓改建為公寓的提議，以期緩解商業房東應對的困境。

紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)，日前向州府和市府提議，對曼哈頓中城商業區進行重新規劃，州長辦公室稱會對該提議進行審查，市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)則表示市府一直在尋求合理且公平的方式為民眾提供更多住房，對該提議表示歡迎。

根據商業組織「紐約市夥伴」(Partnership for New York City)調查報告，10月僅有10%的曼哈頓辦公室員工返回工作場所，並預計到年底，也只有只有15%會返回辦公室，比8月預計的26%返崗人數降低。

另外根據商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)數據，第三季度時報廣場商圈的平均年租金下跌18%，整個曼哈頓的商業租金則比一年前下降了近13%。

名品購物店雲集的曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave)，如今有超過三分之一的空置店面，哥倫布圓環(Columbus Circle)商店的開發商日前則稱多家高檔零售商拖欠超過700萬元的租金和費用。

紐約房地產委員會指出，將辦公空間轉換為住房，能幫助紐約市緩解住房短缺問題，如果僅將10%的辦公樓轉換為住宅，也能闖出1萬4000所住宅。

紐約市 曼哈頓 租金

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