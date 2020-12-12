紐約曼哈頓歷史教堂曆劫大火 官方確認自由鐘倖存

曼哈頓歷史教堂經歷大火，官方確認自由鐘倖存。(美聯社)

位于曼哈頓 下城區、擁有128年历史的中學院教堂(The Middle Collegiate Church)，5日遭附近大火波及並嚴重受創，這間歷史悠久的教堂內拥有紐約的「自由鐘」；牧師劉易斯(Jacqueline Lewis)12日表示，在詳細檢查自由鐘的外型及運作狀態後，認定它依然保存完好，可以繼續使用。

紐約市 消防局表示，火災原因始於電路故障，而起火的五層大樓在今年2月20日就曾發生一場火災，而後一直處於空置狀態。

「中學院教堂」建於1892年，是紐約最古老的大學教堂所在地，根據教堂網站顯示，可以追溯到1620年代荷蘭人在島上定居的時候。

教堂內的「自由鍾」曾於1776年為紀念美國 誕生而鳴鐘，之後「自由鍾」就一直在美國總統就職、 逝世，以及紀念九一一恐襲等活動時敲響。

「自由鐘保存完好。」牧師劉易斯說，這個有著392年曆史的教堂規定好友，禮拜日的著裝不用太過講究，穿便服即可，發短信也不是禁忌，且對所有人開放。

市樓宇局(DOB)發言人魯丹斯吉(Andrew Rudansky)表示，市政工程師們於本12日「用人工升降機近距離觀察了」這座教堂的高層塔尖和存放自由鐘的鐘樓。

DOB還指出，工程師們將繼續監測和評估教堂剩餘結構的穩定性，包括正面和尖塔，清潔工作仍在進行中。

「從火災發生的早晨起，市建築工程師每天都在現場，監督東七街48號工地的拆除工作。」魯丹斯吉說，目前DOB已經下令部分拆除教堂建築的不穩定因素，包括教堂的後部和中殿，它們在大火中被完全燒毀；「這不是一個完整的拆除命令，因為不包括正面和尖塔。」

劉易斯表示，距離大火發生僅一周的時間，教堂已經收到了約20萬元的捐款，从3月起，該教堂就一直堅持在線做禮拜，為急救人員祈禱。