紐約市教育局推線上課程 助因疫情功課落後的學生補課

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)10日宣布，為彌補公校 學生因新冠疫情耽誤的學習進度，市教育局 將啟動一項名為「2021年學生成就計畫」(2021 Student Achievement Plan)的項目，通過設置各種線上課程讓學生們在課餘時間補上落後的課程，同時也協助教師和家長更好地支持學生的學業。

白思豪表示，疫情導致紐約市公校春天全面進入線上教學，不少學生因為缺乏遠程教育工具而耽誤了課程；他說，預計到明年9月新學年開始時，公校將徹底恢復正常，而且現在的遠程教育設備已經充足，因此需要從現在著手，幫助功課落後的學生補習，讓所有人明年處於同一起跑線上。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，在該計畫內，教育局將組織一系列對學生知識的評估考試，以確認功課進度，有針對性地進行補習；他說，教育局將為所有學校設置一系列網上課程供學生根據自己的需求選課，可以在放學後利用自己方便的時間補課；同時，該計畫還將設置一個一站式的網上學習平台，學生、教師和家長可以在平台上分享教學資源，掌握學生進度。

此外，該計畫還還將深化對教師的培訓，指導他們根據不同學生的需求進行教學；該計畫還將設置「家長大學」，指導家長在家中幫助學生補習，提供多種語言的服務，同時也提供心理健康輔導平台。