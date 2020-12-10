我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ABC：國防部知會中情局 將結束反恐任務支援

美眾院通過政府臨時撥款 為紓困案多爭取一周協商

家有病兒 照顧分身乏術？紐約長島麥當勞之家伸援手

【紐約訊】
麥當勞之家為患兒及家屬提供居家般的舒適環境。麥當勞之家提供
麥當勞之家為患兒及家屬提供居家般的舒適環境。麥當勞之家提供

許多家長或許曾遇過這樣的情況，孩子因病需住院治療，而就醫地點離家較遠，一方面要照顧孩子，同時還得舟車往返奔波，相當辛苦。知名電視節目主持人譚琳(Lin Tan)最近在自己經營的YouTube節目《譚天說地》中，分享了如何利用公益醫療服務項目—麥當勞之家，為有需要的家長們分憂解勞。

譚琳指出，麥當勞長期攜手慈善機構，在全球建立超過375所的麥當勞慈善之家，為21歲以及以下生病孩子的家庭提供最完善的照顧。而紐約最優質的兒童醫院機構—柯恩兒童醫學中心旁，就建有麥當勞慈善之家。

位於長島新海德公園（New Hyde Park）柯恩兒童醫學中心旁、擁有42間房間的麥當勞之家（Ronald McDonald House），長年為患兒家庭在最需要的時候提供全方位的照顧。這裡離醫院及其孩子們的床位只有幾步之遙，為患兒家屬提供居家般的舒適環境和滿滿的熱情，滿足患兒家庭的獨特需求。

影片來源：YouTube/譚天說地

如果病情允許，患兒甚至可以與父母一同住在麥當勞之家。這裡設備齊全，除了有開闊明亮的家庭活動室、溫馨舒適的臥室、童趣盎然的遊樂室、緩解疲勞的健身室、還有設備齊全的洗衣房、廚房，這些設施都是為了讓患兒家屬在麥當勞之家能夠得到完全的放鬆與休憩，全部的設施都是免費使用。

麥當勞之家設備齊全，患兒甚至可以與父母同住。麥當勞之家提供
麥當勞之家設備齊全，患兒甚至可以與父母同住。麥當勞之家提供

譚琳表示，有需要的家庭可向醫院的社工提出申請，社工將幫您聯繫申請附近的麥當勞之家。紐約的麥當勞之家接受0-26歲患者家庭的申請。每個家庭可申請一個房間，收費標準為每晚$35美金，對於無法負擔的家庭，則可以免費入住。

另外，麥當勞之家長期招收義工，服務兒童和家庭，幫助家庭專注於患兒的治療及復健。麥當勞之家歡迎志願者每天為各種有意義的重要活動做出貢獻。包含做飯，烤點心，打掃房間，讓家庭間有更多的時間在一起。更多有關麥當勞之家的資訊、以及義工申請流程，請登入紐約麥當勞慈善之家官方網站https://www.rmhcnym.org/about-rmhc

麥當勞之家Logo傳達出愛與扶持的公益形象。麥當勞之家提供
麥當勞之家Logo傳達出愛與扶持的公益形象。麥當勞之家提供

麥當勞 紐約 長島

上一則

64歲紐約上州知名插畫家持有兒童色情片 被捕控罪

下一則

紐約市教育局推線上課程 助因疫情功課落後的學生補課

延伸閱讀

絕版漢堡回歸！澳洲麥當勞再推限定可可醬鬆餅

絕版漢堡回歸！澳洲麥當勞再推限定可可醬鬆餅
麥當勞 全美推出2020 McRib季

麥當勞 全美推出2020 McRib季
自我特赦 川普敢開美國之先？

自我特赦 川普敢開美國之先？
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
朱利安尼遭惡搞 女性旁被偷拍手放褲內

朱利安尼遭惡搞 女性旁被偷拍手放褲內
柏克萊專家：中國智財權案件 84%外國原告能勝訴

柏克萊專家：中國智財權案件 84%外國原告能勝訴

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州單日確診又破萬 紐約市3742人染疫

2020-12-09 20:20
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
紐約州、市議會各健康和衛生相關委員會主席6日聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」，關閉堂食和健身房。(Getty Images)

州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

2020-12-06 15:19
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？
南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看