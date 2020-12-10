家有病兒 照顧分身乏術？紐約長島麥當勞之家伸援手

麥當勞之家為患兒及家屬提供居家般的舒適環境。麥當勞之家提供

許多家長或許曾遇過這樣的情況，孩子因病需住院治療，而就醫地點離家較遠，一方面要照顧孩子，同時還得舟車往返奔波，相當辛苦。知名電視節目主持人譚琳(Lin Tan)最近在自己經營的YouTube節目《譚天說地》中，分享了如何利用公益醫療服務項目—麥當勞 之家，為有需要的家長們分憂解勞。

譚琳指出，麥當勞長期攜手慈善機構，在全球建立超過375所的麥當勞慈善之家，為21歲以及以下生病孩子的家庭提供最完善的照顧。而紐約 最優質的兒童醫院機構—柯恩兒童醫學中心旁，就建有麥當勞慈善之家。

位於長島 新海德公園（New Hyde Park）柯恩兒童醫學中心旁、擁有42間房間的麥當勞之家（Ronald McDonald House），長年為患兒家庭在最需要的時候提供全方位的照顧。這裡離醫院及其孩子們的床位只有幾步之遙，為患兒家屬提供居家般的舒適環境和滿滿的熱情，滿足患兒家庭的獨特需求。

影片來源：YouTube/譚天說地

如果病情允許，患兒甚至可以與父母一同住在麥當勞之家。這裡設備齊全，除了有開闊明亮的家庭活動室、溫馨舒適的臥室、童趣盎然的遊樂室、緩解疲勞的健身室、還有設備齊全的洗衣房、廚房，這些設施都是為了讓患兒家屬在麥當勞之家能夠得到完全的放鬆與休憩，全部的設施都是免費使用。

麥當勞之家設備齊全，患兒甚至可以與父母同住。麥當勞之家提供

譚琳表示，有需要的家庭可向醫院的社工提出申請，社工將幫您聯繫申請附近的麥當勞之家。紐約的麥當勞之家接受0-26歲患者家庭的申請。每個家庭可申請一個房間，收費標準為每晚$35美金，對於無法負擔的家庭，則可以免費入住。

另外，麥當勞之家長期招收義工，服務兒童和家庭，幫助家庭專注於患兒的治療及復健。麥當勞之家歡迎志願者每天為各種有意義的重要活動做出貢獻。包含做飯，烤點心，打掃房間，讓家庭間有更多的時間在一起。更多有關麥當勞之家的資訊、以及義工申請流程，請登入紐約麥當勞慈善之家官方網站https://www.rmhcnym.org/about-rmhc。