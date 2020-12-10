我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美眾院通過政府臨時撥款 為紓困案多爭取一周協商

史大研究：新冠病毒最先感染上呼吸道 高血壓藥不會增加風險

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

記者金春香／紐約報導
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。

根據法庭文件，被告為48歲的陳圖(Quan Tu，也稱Aaron Tu Chan，姓名皆音譯)和45歲的辛麗(Li Xin)。

2018年12月德州警察局收到數起投訴，稱一處民宅前無論白天還是夜晚，總是看到很多男子，他們都前往該地尋求性服務，進一步調查發現，陳圖和辛麗在該處進行賣淫生意，此外二人還在其他住宅地點和按摩店非法提供賣淫服務。

二人被捕後承認人口販運和強迫賣淫罪行，據悉他們於2018年12月至2019年8月期間，在三個地點強迫人口販運受害女性提供賣淫服務。

二人與其他同夥通過網路和短信與受害者溝通，誘使她們從紐約市、中國和澳洲等地前往德州從事按摩工作，同時在網路上發布廣告吸引顧客，將受害者帶到三個地點為顧客提供性服務。

陳圖和辛麗不僅沒收受害者的收入，還每天額外要求受害者支付20元錢，只允許她們保留自己獲得的小費，受害者只能通過不斷提供性服務來賺取生活費；而陳圖和辛麗則通過非法收入購買額外車輛等。

陳圖於7月認罪，日前在德州東區聯邦法院被判180個月監禁，辛麗則於10月被判57個月監禁。

德州 紐約市 澳洲

上一則

紐約皇后區凌晨6級大火 40住客無家可歸

延伸閱讀

1張圖看疫情：美破1539萬確診 德州逾135萬

1張圖看疫情：美破1539萬確診 德州逾135萬
德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票？ 川普要介入

德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票？ 川普要介入
「萬有真情，關愛社區」贈送口罩

「萬有真情，關愛社區」贈送口罩
不敵新冠 逾萬餐館歇業

不敵新冠 逾萬餐館歇業
控4州舞弊 川普稱將「介入」德州訴訟 獲17紅州支持

控4州舞弊 川普稱將「介入」德州訴訟 獲17紅州支持
SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州單日確診又破萬 紐約市3742人染疫

2020-12-09 20:20
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
紐約州、市議會各健康和衛生相關委員會主席6日聯合聲明，呼籲紐約全市應該被畫入「橙區」，關閉堂食和健身房。(Getty Images)

州、市議會籲：紐約市進入「橙區」 關閉堂食、健身房

2020-12-06 15:19
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？

一洲焦點／疫苗來了 600元紓困年底可領？川普剩什麼招？
南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看