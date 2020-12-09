紐約疫情第二波醫院再次一位難求 部分床位少於20%

紐約疫情第二波醫院再次「一位難求」，多地收滿，部分床位少於20%。(記者張晨/攝影)

由於疫情 第二波導致的確診病例激增，醫院可用的病床數量再次趨於緊張邊緣，超八成醫院已住滿，而紐約市 和長島的可用床位比例都低於20%。

根據新的州數據顯示，81%的醫院都現均處於滿員狀態，只有19%的醫院還在繼續收治病患；納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)，82%的床位已被占用，只有18%的床位空置。

與此同時，紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)本周首次公布的數據顯示，紐約市和長島四分之三的重症監護室也已滿員，而可供使用的室床位只有25% 。

目前紐約全州陽性率已趨近於6%，區別於春季爆發時紐約市的疫情最為嚴重，如今第二波疫情致使該州的其他地區——包括手指湖(Finger Lakes)、水牛城(Buffalo)、羅徹斯特(Rochester)、雪城(Syracuse)以及哈德遜河谷中部地區(Mid-Hudson Valley)的情況也不容樂觀。

葛謨指出，他已下令各醫院將床位容量增加25%，以避免大量湧入的病人再次使醫療系統不堪重負；且他沒有排除計畫將醫院擴充50%的床位可能性，就像其在今年春季爆發時在紐約市所做的那樣。

但好消息是，紐約仍然保持著全國最低的感染率，葛謨表示，但是每個人都必須儘自己的一份力量來減緩病毒的傳播，阻止住院人數的上升；「如果我們共同努力，讓紐約保持堅強，我們就能控制這場疫情，直到疫苗出現。 」