葛謨：若FDA明日批准輝瑞疫苗 紐約第一批本周末送達

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)9日表示，如果聯邦藥品管理局(FDA)能在明日批准輝瑞新冠疫苗緊急使用，第一批疫苗最快本周末就能到貨。(Getty Images)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)9日表示，如果聯邦藥品管理局(FDA)能在明日批准輝瑞新冠疫苗 緊急使用，第一批疫苗最快本周末就能到貨；州府已經建立了90個疫苗儲存分發中心，紐約市第一批將分到7萬2000劑疫苗。

葛謨表示，FDA日前已經發布初步分析結果，認可輝瑞疫苗的有效性，預計最快10日(周四)就能批准疫苗緊急使用，隨後州府的疫苗審核委員會將審核批准；CDC此前表示，第一批疫苗將由600萬劑，分兩次注射，紐約州將分得17萬劑；他說，若FDA明日批准疫苗，這批疫苗周末就能到貨。

他說，州府已在各地90個醫療機構設置了疫苗儲存和分發中心，將根據各地的養老院 和醫護人員數量分配第一批疫苗；其中，紐約市將分得7萬2000劑，長島將有2萬6500劑。

對於醫護人員，葛謨表示，全州一線醫護人員大約有22萬5000人，但第一批分給醫護人員的疫苗只有9萬劑，覆蓋一線醫護人員的40%；各醫院將自行決定給哪些人優先注射，一般來說高危醫護人員包括急診室人員、ICU人員和胸肺科人員，預計兩周內完成對高危醫護人員的接種。

葛謨表示，高危醫護人員接種後將輪到養老院人員，目前紐約州已經參與了聯邦政府的養老院疫苗接種項目，將由CVS和華格林(Walgreen)負責分發，這部分疫苗預計最快下周到貨，聯邦政府則預計12月21日開打。

他說，高危醫護和養老院接種完畢後，將輪到急救人員和其他醫護人員、關鍵行業人員，最後是普通民眾；此外，紐約州國民兵已被國防部選中，作為全美16個疫苗軍隊分發試點項目之一，他們將有機會接種疫苗。